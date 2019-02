Emma Kari: ”Sote-uudistus kaatuu – asetelma 99–100”

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Emma Kari tulkitsee, että hallituspuolue sinisten kansanedustajan Vesa-Matti Saarakkalan sote-päätös kaataa koko uudistuksen.

”Sote-uudistus kaatuu”, Kari kirjoittaa Facebookissa.

Sinisten Saarakkala kertoi tänään, ettei aio edistää hallituksen sote-esitykseen sisältyvää valinnanvapautta. Saarakkala kirjoittaa. Saarakkalan irtautuminen nykyisestä esityksestä rokottaa entisestään hallituksen sote-enemmistöä. Aiemmin on yleisesti julkisuudessa laskettu, että sote-uudistuksen kannattajia on eduskunnassa 100 ja vastustajia 99. Jos Saarakkala äänestäisi sotea vastaan, asetelma kääntyisi toisinpäin: 99 kannattajaa ja 100 vastustajaa. Eduskunnan puhemies ei osallistu äänestykseen. Laskelmat mahdollisesti vastaan äänestävistä hallituspuolueiden edustajista eivät kuitenkaan ole täysin varmoja. Epävarmaa on sekin, päätyykö sote-uudistus ylipäätään eduskunnan täysistunnon äänestykseen tällä vaalikaudella.

Myös Emma Kari nostaa saman laskelman esiin.

”Hallituksella ei ole enää eduskunnassa enemmistöä uudistuksen tukena. Eduskunnan 200 kansanedustajasta sote-uudistusta tukee enää 99”, Kari kirjoittaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi perjantaina lausuntonsa uudistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, jonka on määrä hyvin lyhyessä ajassa muodostaa mietintö ja tuoda se eduskunnan täysistuntoon. Perustuslakivaliokunnan kannan EU-notifikaatioon on tulkittu tarkoittavan sitä, että valinnanvapauslaki tarvitsisi joka tapauksessa EU:n hyväksynnän ennen kuin se voisi tulla voimaan. LUE LISÄÄ: Professori väänsi sen rautalangasta: Valinnanvapaus on pantava EU:n syyniin – ”Ei tässä jää muuta vaihtoehtoa”

”Uudistuksen ongelma on alusta asti ollut kokoomuksen pakkomielle viedä se läpi yksityisten terveysfirmojen lobbareiden ehdoilla. Mutta onneksi on perustuslaki. Se estää hyvinvointivaltion romuttamisen. Tämä selittänee myös sen, miksi kokoomus käy systemaattisesti perustuslakia ja perustuslakiasiantuntijoita vastaan”, oppositiopoliitikko Kari kritisoi hallituspuolue kokoomusta.

Hallituspuolueet keskusta ja kokoomus ovat molemmat tuoneet omat tavoitteensa soten yhteyteen. Keskustan tavoitteena on maakuntauudistus, kokoomuksen tavoitteena on valinnanvapaus.

