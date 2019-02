Simon Elo: ”Sote-uudistus on veitsenterällä – siniset ei sen enempää levällään kuin kokoomus”

Juha Sipilän hallituksen sote-uudistus on ”veitsenterällä”, mutta siniset kansanedustajat lähtökohtaisesti kannattavat hallituksen esitystä, sanoo puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Siniset järjestävät tiistaiaamuna ylimääräisen ryhmäkokouksen maanantaina kuultujen sote-irtiottojen myötä. Kansanedustajat Pentti Oinonen, Martti Mölsä ja Vesa-Matti Saarakkala kertoivat epäilevänsä valinnanvapauden puolesta äänestämisen.

Elo kiistää, että sinisten ryhmä olisi levällään sote-kysymyksessä.

”Ei pakka ole sen enempää levällään kuin kokoomuksellakaan”

Noudattaako sininen eduskuntaryhmä tässä asiassa ryhmäkuria?

”Me noudatamme sitä linjaa, mikä kaikilla hallitusryhmillä on, eli lähtökohtaisesti kansanedustajat kannattavat hallituksen esitystä.”

Kokoukseen saapunut Saarakkala kertoo, ettei hän usko koko sote-uudistuksen etenevän edes eduskunnan suureen saliin kansanedustajien äänestettäväksi. Samalla Saarakkala kuitenkin tunnustaa, ettei hän aio edistää valinnanvapautta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jonka jäsen hän on.

”Kantani on ollut ihan selvä koko ajan. Valinnanvapautta en edistä tuolla valiokunnassa”, Saarakkala sanoo.

Sote-uudistusta käsittelee tällä hetkellä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta, jolle hallituksen on määrä antaa vastine, eli omat muutosehdotuksensa perustuslakivaliokunnan vaatimiin kohtiin.

”Ne korjausvaatimukset, mitä siihen paperiin [sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin] pitäisi tehdä, ovat niin merkittäviä, että sellaiseen työhön ei yksinkertaisesti pystytä tuohon valiokunnassa”, Saarakkala katsoo.

”Välttämättä viikotkaan eivät riittäisi. Minusta valinnanvapaus on konkelossa, että sellaista järjestelmää, jota perustuslakivaliokunta esittää korjattavaksi on taloudellisesti niin kestämätön, että se on mahdoton kysymys”, hän jatkaa.

Myös Elo tunnustaa, että aika on käymässä vähiin sote-uudistuksen läpiviemiseksi.

”Kyllä tässä ollaan veitsenterällä. Tarvitaan joustoa ja venymistä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalta että koko eduskunnalta. Ratkaisevaa on tietysti tämän hallituksen vastine eduskunnan esittämiin ponsiin”, Elo kertoo.

Saarakkala kertoo epäilleensä valinnanvapautta alusta saakka, mutta kulkeneensa hallitusrintaman mukana.

”Mutta nyt kun ollaan tavallaan ratkaisupaikoissa, niin nyt pitää valita, tehdäänkö tähän maahan ylipäätään minkäänlaista sote-uudistusta vai jatketaanko tätä leikkiä valinnanvapauden ympärillä”, Saarakkala sanoo.

Uskotko pääseväsi edes painamaan äänestysnappia tästä sote-uudistuksesta?

”Ei. Ei tästä tulla äänestämään. Se on ihan selvä asia”, Saarakkala toteaa.