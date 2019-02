Simon Elo: Näin hallitus purkaisi sote-jumin – ”Kevyt notifiointi valinnanvapaudelle”

Juha Sipilän hallitus tulee huomisessa esittämään sote-uudistuksen erillistä oikeusvarmuusmenettelyä tai ”kevyttä notifiointia” vastaukseksi perustuslakivaliokunnan vaatimuksiin, kertoo sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

”Täytyy sanoa tätä EU-notifikaatiosta, että kyllä meidän käsityksemme sinisissä on, että tämä oikeusvarmuusmenettely eli kevyt notifikaatio on tapa, joka näyttää mahdolliselta etenemistavalta”, Elo toteaa.

”Olen ymmärtänyt, että tämä on se ratkaisu, jolla tähän vastataan.”

Viime perjantaina antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta totesi, että jäljellä on kaksi vaihtoehtoa: ”oikeudellista epävarmuutta vähennetään” notifikaatiolla tai vaihtoehtoisesti valinnanvapauden voidaan ”merkityksellisesti määriteltävin osin soveltaa vasta”, kun komissio on ennakkotarkastuksessa siihen luvan.

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio arvioi Uudelle Suomelle vaihtoehtojen merkitsevän, että sote-uudistus ja sen valinnanvapauslait on nyt käytännöllisesti katsoen pakko notifioida. Prosessi on kuitenkin niin pitkä, että notifiointia ei ennen huhtikuun eduskuntavaaleja ehditä tehdä.

LUE MYÖS: Professori väänsi sen rautalangasta: Valinnanvapaus on pantava EU:n syyniin – ”Ei tässä jää muuta vaihtoehtoa”

Aiemmin lauantaina Ylen Ykkösaamun haastattelussa soten projektijohtaja Päivi Nerg viittasi myös Elon tapaan erilliseen ”oikeusvarmuusmenettelyyn”. Nergin lausunto herätti kummastusta, koska myös notifiointia voidaan kutsua oikeusvarmuusmenettelyksi.

LUE MYÖS: Päivi Nergin sote-näkemys hämmentää: ”Miksi hallitus ja virkamiesjohto jatkuvasti viittaavat kintaalla oikeudellisille neuvoille”

Mikä tämä oikeusvarmuusmenettely on, Simon Elo?

”En ole mikään EU-oikeuden asiantuntija, enkä pysty ottamaan kantaa muutoin kuin siltä osin, mitä ministeriön vastineissa on”, Elo toteaa.

”Kevyestä notifikaatiosta puhutaan. Tämä on se termi, jonka asiantuntijat ovat sanoneet minulle.”

Lähetetäänkö se edelleen komissiolle vai jollekin muulle taholle?

”Käsitykseni mukaan se edelleen kirjelmöidään komissiolle.”

Elo katsoo, että sote-uudistuksessa edelleen on ongelmakohtia, mutta hänen mukaansa hallitus ja ministeriöt ovat laatineet ”hyvin laadukkaan vastineen”. Vastineen ensimmäinen osa julkistettiin tiistaina ja valinnanvapautta käsittelevä toinen osa on tarkoitus julkistaa keskiviikkona.