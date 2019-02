Kansanedustajat joutumassa ”ylitöihin” – Paula Risikko: ”Huomenna päätöksiä”

Eduskunta voi jatkaa istuntokauttaan vielä maaliskuun puolivälin jälkeen. Puhemiesneuvosto on pyytänyt kansanedustajia varautumaan istuntokauden jatkoon sekä ylimääräiseen täysistuntoon lauantaina 9. maaliskuuta.

Eduskuntasihteeri Marja Wallin korostaa Uudelle Suomelle, että kyse on vielä varauksista, eikä istuntokauden jatkamisesta tai lauantain istunnosta ole tehty varsinaisia päätöksiä.

Istuntokausi on perinteisesti päättynyt kuukautta ennen vaaleja, jolloin eduskunta on jäänyt niin kutsutulle vaalitauolle. Nyt muun muassa keskeneräisten sote-uudistuksen ja tiedustelulakien vuoksi on esitetty, että vaalitaukoa voisi lyhentää. Viimeinen kalenteriin kirjattu istuntopäivä on tällä hetkellä 15.3.2019, kun eduskuntavaalit pidetään 14.4.2019.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) viestittää Uudelle Suomelle, että lopulliset päätökset tehdään keskiviikkona. Risikko kertoo, että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei osannut vielä tiistain aikana arvioida, kauanko se tarvitsee aikaa sote-uudistuksen käsittelyyn.

Juha Sipilän (kesk) hallitus antoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tänään ensimmäisen osan omasta vastineestaan perustuslakivaliokunnan tekemiin huomioihin. Valinnanvapautta ja notifiointia koskeva vastine on tarkoitus antaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle huomenna.

Risikko on aiemmin korostanut, ettei istuntokautta pidennetä poliittisista syistä, vaan ainoastaan eduskunnan prosessien pitkittymisen vuoksi.

”Tässä vaiheessa [taustalla painavat] enemmän prosessisyyt. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei vielä tiennyt, paljonko se tarvitsee aikaa. Huomenna päätöksiä”, Risikko viestittää.

Puhemiesneuvosto päätti tänään täysistuntojen kello kymmenen iltarajoituksen poistamisesta. Lisäksi täysistuntoa jatketaan perjantaina suuren valiokunnan kokouksen jälkeen, jotta valiokunnat voisivat jättää pöydälle mietintöjään tulevaa työviikkoa varten.

LISÄÄ AIHEESTA: Eduskunnan konkarilta painava lausunto: 15.3.2019 sen täytyy loppua – Muuten ”maailmankirjat ihan sekaisin”