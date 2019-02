Näkökulma: Antti Rinnekään ei ollut korvaamaton – sdp jakoi vastuuta kadehdittavan hyvin

On hieno asia, että sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne toipuu vakavasta sairauskierteestään. Hoidettuna ovat keuhkokuume, sepelvaltimon ahtauma ja sairaalabakteeri.

Kaksi kuukautta sairauslomalla ollut Rinne palaa politiikkaan perjantaina. Terveys sen kuulemma sallii.

”Nyt on tilanne se, että 150 metriä kävelen helposti. Sängystä nousen, kädet toimivat, ­pystyn syömään, käymään vessassa ja suihkussa itse, ­mikä oli täysin mahdotonta, kun teho-osastolla vain ­ranteet toimivat”, pääministerin töihin tähtäävä Rinne ­sanoi Ilta-Sanomien jutussa viikonvaihteessa.

Nyt edessä on kaikilta puheenjohtajilta huomattava puristus, kun ollaan eduskuntavaalien loppusuoralla. Huhtikuun 14. päivän vaalien jälkeen käydään hallitusneuvottelut, joiden vetäjän paikalle sdp:n puheenjohtaja on piikkipaikalla. 24/7-huhkiminen saanee Rinteen osalta jatkoa.

Puheenjohtajan poissaolo ei näytä syöneen sdp:n kannatusta, joka on pysynyt viime ­viikolla julkaistun HS-gallupin mukaan 20,8 ­prosentissa. Sdp on jopa lisännyt etumatkaansa toisena olevaan kokoomukseen tässä kuussa niin, että eroa on noin kaksi prosenttiyksikköä.

Merkille pantavaa on, että demarit ovat onnistuneet jakamaan vastuun Rinteen poissa ollessa ­tavalla, jota muut puolueet voivat vain kadehtia.

Varapuheenjohtaja Sanna Marin on hoitanut vaalitentit, ja kun tammikuussa esiin pompsahtivat vanhuspalvelujen puutteet, esiin nousivat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Maria Guzenina.

Vellovassa sote-hässäkässä vastuuta ovat ottaneet sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru sekä kansanedustaja Sirpa Paatero, joka on myös Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja.

Hallitusta niin ikään syöneessä tiedustelulakikiistassa demareiden asiantuntijana on esiintynyt eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari.

Kuin pisteeksi i:n päälle demareiden eduskuntaryhmän juristi Valtteri Aaltonen ja veroasiantuntija Lauri Finér ovat olleet uskollisia puolueen ilosanoman levittäjiä sosiaalisessa mediassa. Kansanedustajista sdp:n veroviestejä on kiikuttanut aktiivisesti julkisuuteen Timo Harakka.

Demareissa jakaantunut vastuu ja onnistuminen Rinteen poissaolon aikana kertoo siitä yleisestä tosiasiasta, että kukaan ei ole korvaamaton.

Tämä koskee niin puheenjohtajia, toimitusjohtajia kuin muitakin päälliköitä, jotka saattavat joskus nähdä vain oman egonsa ja kuvittelevat, että maailma pysähtyy ilman heitä.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

