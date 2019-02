Hallituksen sote-ratkaisu hämmästyttää – Aino-Kaisa Pekosella heti eri tulkinta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu valmistelemaan mietintönsä sote-uudistuksesta ilman tietoa siitä, miten Euroopan komissio uudistukseen suhtautuu. Oppositiossa kysytään nyt, pitääkö sote-paketti käyttää vielä kerran perustuslakivaliokunnassa.

Juha Sipilän (kesk) hallitus kertoi keskiviikkona päättäneensä notifioida sote-uudistuksen ”olennaiset osat” komissiolle erillisellä oikeusvarmuusilmoituksella. Sote-projektijohtaja Päivi Nerg täsmentää Uudelle Suomelle, että itse ilmoitusprosessi on tarkoitus käynnistää vasta ensi viikolla.

Eri lähteistä arvioidaan Uudelle Suomelle, että prosessin käynnistyessä näin myöhään ei komissio ehdi antaa lausuntoaan ennen kuin sote-uudistusta käsittelevän sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava eduskunnalle mietintönsä. Kansanedustajat pääsevät ottamaan kantaa sote-uudistukseen vasta kun mietintö on valmis.

”Pidän tilannetta ongelmallisena”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

Hallituksessa katsotaan, ettei komission lausunnon tarvitse valmistua ennen lakien käsittelyä. Nerg huomauttaa, että hallituksen käynnistämään oikeusvarmuusilmoitukseen ei sisälly vastaavanlaista stand still -velvoitetta kuin raskaampaan notifikaatiomenettelyyn. Stand still tarkoittaa, ettei lakia saa viedä läpi ennen kuin komissio on antanut lausuntonsa.

Tähän hallitus viittasi myös omassa tiedotteessaan, kun se totesi, ettei ”ilmoituksesta aiheudu estettä lakien hyväksymiselle”.

”Ministeriöiden virkamiehet ovat tehneet todella hyvää työtä perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitettyjen huomioiden ratkaisuehdotuksiksi. Nyt tarvitsemme eduskunnan tukea, että valiokunta pääsee tekemään mietinnön loppuun ja eduskunta pääsee sote-uudistuksessa suuressa salissa”, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen.

Oppositioasemassa oleva Pekonen katsoo tilannetta toisella tavalla. Hän kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan lausuntoon, joka perjantaina paalutti sekä hallitukselle että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, kuinka notifiointikysymyksessä pitäisi edetä.

Pekosen mukaan nyt esitetty ilmoitusmenettely ei vastaa perustuslakivaliokunnan antamia vaihtoehtoja. Perustuslakivaliokunta esitti, että ”oikeudellista epävarmuutta vähennetään” joko notifikaatiolla tai vaihtoehtoisesti valinnanvapauden voidaan ”merkityksellisesti määriteltävin osin soveltaa vasta”, kun komissio on ennakkotarkastuksessa antanut siihen luvan. Muussa tapauksessa lait pitäisi vielä kerran käyttää perustuslakivaliokunnalla.

”Jos sosiaali- ja terveysvaliokunta ei päädy esittämään notifiointia, eikä muuta voimaantulosäännöstä, niin minun tulkintani mukaan asia pitää viedä vielä perustuslakivaliokuntaan”, Pekonen epäilee.

Eduskunnan puhemiesneuvosto kokoontuu tänään keskiviikkona pohtimaan, pitäisikö kansanedustajien 16. maaliskuuta alkavaa vaalitaukoa lyhentää ja jatkaa täysistuntojen pitämistä muun muassa sote-uudistuksen vuoksi.

”Työ pitää tehdä loppuun, vasta sitten vaalitauolle”, Heikkinen linjaa.

