Kokoomus pillastui heti Antti Rinteelle: ”Haastaa riitaa”

Hallituspuolue kokoomus kritisoi usealla suulla suurimman oppositiopuolueen sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen lausuntoja.

Perjantaina politiikkaan pitkältä sairauslomalta palaava Rinne sanoo Iltalehdessä, ettei ottaisi pääministeripuolue keskustaa eikä valtiovarainministeripuolue kokoomusta kumpaakaan hallituskumppaniksi.

”Poliittiset näytöt, jotka tällä hallituksella ovat eriarvoistumiskehityksen näkökulmasta, johtavat siihen, että en ottaisi kumpaakaan näistä puolueista hallitukseen”, Rinne pamauttaa.

LUE MYÖS: IL–US-kysely: Demarivaikuttajat ottaisivat keskustan hallitukseen – mutta ensin ”Sipilälle potkut”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ihmettelee Rinteen kommenttia.

”Missä on yhteistyön tahto ja taito? Politiikka olisi tietenkin helppoa, jos voisi aina tehdä yhteistyötä vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kaikesta samaa mieltä. Demokratiaan kuuluvat monet mielipiteet. Vaalit ratkaisevat, ei Antti Rinne”, Grahn-Laasonen näpäyttää.

”Toivottavasti tämä ei ollut Rinteeltä loppuun asti harkittu lausunto, jolla hän haluaa muuttaa Suomen yhteistyöhön ja yhdessä sopimiseen perustunutta poliittista kulttuuria. Rinne jakaa jo hallituspaikkoja, vaikka vaaleja ei ole käyty. Kansa päättää, ei Rinne”, hän jatkaa.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari ihmettelee, että Rinne ”haastaa riitaa”. Rinne epäilee Iltalehdessä kokoomuksen sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisiin.

”Valitettavasti nyt olemme nähneet demareilta epäselviä linjauksia metsien hakkuutasosta ja ehdotuksen polttomoottoriautojen kieltämiseksi - eli lähinnä kieltoja ja käskyjä. Kokoomus uskoo enemmän kannustimiin ja on esittänyt esimerkiksi nollapäästöisille työsuhdeautoille huomattavaa veroetua. Kokoomus on listannut kolmisenkymmentä keinoa omassa ohjelmassaan ympäristön ja ilmaston tilan parantamiseksi. Näillä keinoilla saavutetaan hiilineutraalius jo 2030-luvulla”, Jaskari kommentoi.

Kaikkein mieluiten Rinne haluaisi johtamaansa hallitukseen vasemmistoliiton ja vihreät. Toisaalta Rinne sanoo IL:ssä, että haluaisi mahdollisimman laajapohjaisen hallituksen.

Aiemmin sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin on liputtanut punavihreän hallituspohjan puolesta. Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on sanonut, että tavoitteena on punavihreä hallitus.

LUE MYÖS:

Näkökulma: Antti Rinnekään ei ollut korvaamaton – sdp jakoi vastuuta kadehdittavan hyvin

Näkökulma: Oikeisto-Suomi on pian muisto vain, nyt myös Li Andersson matkalla valtaan

EK:n Häkämies: Punavihreä hallitus tulisi kalliiksi – lasku jopa 2 miljardia euroa