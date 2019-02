”Poikkeuksellisen ruma näytelmä sote-valiokunnassa” – kansanedustajat tylyttävät hallituspuolueita

Eduskunnan ”sote-valiokunnan” eli sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa blogissaan ”rumasta näytelmästä” valiokunnassa.

”Tänään nähtiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa taas poikkeuksellisen ruma näytelmä. Oppositio olisi halunnut kuulla asiantuntijoita siitä, onko hallituksen antama vastine perustuslakivaliokunnan kriittiseen lausuntoon hallituksen sote-esityksestä riittävä”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

Hallituspuolueet päättivät, ettei asiantuntijakuulemisia enää tässä vaiheessa tarvita.

”Jouduimme äänestämään asiantuntijoiden kuulemisesta ja hallitus enemmistöllään esti asiantuntijoiden kutsuminen valiokunnan kuultaviksi. Hävisimme äänestyksen äänin 10-6”, Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

”Kaiken lisäksi äänestys käytiin, kun valiokunnan oppositioon kuuluva puheenjohtaja oli valiokunnasta pois 14 minuuttia kokouksen lopussa osallistuakseen puhemiesneuvoston kokoukseen, jossa käsiteltiin soten eduskuntakäsittelyn aikatauluja. Valiokunnan keskustalainen puheenjohtaja äänestytti saman tien asiantuntijakuulemisen lopettamisen. Rumat on keinot kepulla, kun maakunta on ihan tuossa noin”, Alanko-Kahiluoto jatkaa.

Myös valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) kritisoi samaa asiaa Ylellä. Valiokunnan perussuomalainen jäsen Arja Juvonen puolestaan kommentoi asiaa tiedotteessa.

”Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toimittiin tänään tavalla, joka ei täytä hyvää valiokuntatyöskentelyä. Varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen, joka toimi kokouksen puheenjohtajana kokouksen viimeiset 12 minuuttia, vei väkisin äänestykseen asiantuntijakuulemisen päättämisen ja sen, että kuuleeko valiokunta vielä ulkopuolisia asiantuntijoita liittyen siihen, onko ministeriön tekemät muutokset perustuslakivaliokunnan edellyttämiä”, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

”Asiantuntijakuulemisten päättäminen niiden 12 minuutin aikana, kun valiokunnan varsinainen puheenjohtaja Krista Kiuru joutui poistumaan puhemiesneuvoston kokoukseen, koska oli sinne kutsuttu, osoittaa meille kaikille sen, että hallitus painaa paniikkinappulaa”, Juvonen kommentoi.

Heikkinen: ”Jossain vaiheessa pitää todeta, että nyt riittää”

Ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisten aloittaminen tarkoittaisi kuitenkin sitä, että sote-valiokunnan mietinnön valmistumisessa kestäisi entistäkin kauemmin.

Sote-valiokunta on myös jo aiemmissa vaiheissa kuullut asiantuntijoita useita kertoja.

Eduskunnan verkkosivuilla myös mainitaan eduskunnan työjärjestykseen viitaten, että ”asian käsittelyä ei --- saa aiheettomasti viivyttää esimerkiksi kutsumalla asiantuntijoita asian laatuun nähden liian laajasti kuultaviksi”.

Sote-valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen sanoo Uudelle Suomelle, että valiokunta on jo kuullut toista tuhatta asiantuntijaa aiemmilla kuulemiskierroksilla.

”Jossain vaiheessa pitää todeta, että nyt riittää ja mennä eteenpäin. Mitään lisäarvoa uusi kierros ei tuo, mutta nyt meillä on mahdollisuus edetä niin, että me ehdimme myös tämän asian käsitellä”, Heikkinen sanoo.

Heikkisen mukaan mitään normaalista poikkeavaa ei valiokuntatyöskentelyssä tapahtunut.

”Kannatettu esitys oli tehty jo siinä vaiheessa, kun Kiuru oli puheenjohtajana. Hän ei poistunut niin, että hän olisi tulossa takaisin, vaan hän lähti puhemiesneuvostoon, jonka jälkeen suoraan alkaa täysistunto. Siinä vaiheessa oli tämä kannatettu esitys tehty ja kokouskäytäntöön kuuluu, että kannatetusta esityksestä äänestetään. Näin teimme ja tästä on hyvä edetä.”

Heikkisen arvio on, että sote-valiokunta tarvitsee hieman lisäaikaa mietinnön tekemiseen. Valiokunnalta on lähtenyt pyyntö puhemiesneuvostoon lisäkokouksia varten. Kaikkien eduskunnan mietintöjen yhteinen takaraja on 5. maaliskuuta. Heikkisen mukaan hänen käsityksensä on, että valiokunnan lisäaikatarpeessa on kyse yksittäisistä päivistä, ei viikoista. Puhemiesneuvosto päättää mietinnölle myönnettävästä lisäajasta ja siitä, miten valiokuntakokoukset ja täysistunnot saadaan sovitettua yhteen.