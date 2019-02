Kansanedustaja hehkuttaa: ”Harva tietää tästä – uusi suomalainen diesel laskee päästöjä jopa 90%”

Polttomoottoreiden ja dieselin kieltämisen sijaan Suomen tulisi auttaa auto- ja polttoaineteollisuutta innovoimaan liikenteen päästöjä vähentävää teknologiaa, katsoo kansanedustaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Timo Heinonen (kok).

Heinonen nostaa esiin valtio-omisteisen öljynjalostusyhtiö Nesteen uuden biodieselin, josta kirjoitti Talouselämä-lehti äskettäin. Heinosen mukaan uutuusdiesel on osoitus siitä, että auto- sekä polttoaineteollisuus tekevät ”koko ajan [työtä] puhtaamman liikenteen eteen ilman kieltoja ja rajoituksiakin”.

”Yksi esimerkki tässä työssä on oma kotimainen Nesteemme – johtava toimija uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla. Neste toi markkinoille esimerkiksi uuden 100% jätteistä ja tähteistä tehdyn dieselin. Tämä biodiesel-innovaatio laskee hiilidioksidipäästöjä jopa 90% fossiiliseen dieseliin verrattuna”, Heinonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Harva puhuu, tai edes tietää tästä, sillä nyt tuntuu olevan osan mielestä kovin trendikästä vain puhua dieseleiden ja bensa-autojen kieltämisestä.”

Tämä on Heinosen mielestä erikoista, koska ”Neste kuitenkin valmistaa tätä puhdasta dieseliä noin kolme miljardia litraa vuodessa”.

”Se on muuten aika lailla tarkalleen sama määrä mitä Suomessa dieseliä kuluu. Jos kaikki, yli 750 000 dieselautoamme, saataisiin vaihtamaan fossiilisesta dieselistä biodieseliin niin henkilöautoliikenteen hiilidioksidiongelma olisi leijonan osalta kuitattu. Tässä pitäisikin nyt polttoaineveroa uudistamalla korjata se, että tämä puhdas diesel ei olisi noin 20 senttiä perinteistä dieseliä kalliimpaa vaan mieluumminkin halvempaa.”

Tähteistä ja jätteistä tehdyn dieselin tuotannolla on rajansa, minkä Neste itsekin on myöntänyt julkisuudessa. Kyse on raaka-aineen rajallisesta määrästä. Neste kertoi vuonna 2016 Uudelle Suomelle, että yhtiö käytti tuolloin vuodessa biodieseliinsä noin kaksi miljoonaa tonnia jäterasvaa ja -öljyä, mikä oli vajaa kymmenesosa maailman 20 miljoonan tonnin raaka-ainepoolista. Lue lisää: Neste puhuu jo ”läpimurrosta”: Uudelle Suomi-hitille etsitään jatkuvasti uusia raaka-aineita

”Uusiutuva diesel ei riitä yksin ratkaisemaan vähäpäästöistä liikennettä. Kaikkia keinoja tarvitaan”, Neste totesi myös tuoreessa Twitter-keskustelussa 100-prosenttisesta biodieselistään.

Vihreä poliitikko Hannu Oskala oli laskenut Twitterissä, että jos nykyinen kolmen miljardin litran tuotanto voitaisiin kymmenkertaistaa 30 miljardiksi litraksi, ei tämä kattaisi edes Saksan 45 miljardin litran dieselin kulutusta.

Hei, juuri näin. Uusiutuva diesel ei riitä yksin ratkaisemaan vähäpäästöistä liikennettä. Kaikkia keinoja tarvitaan — Neste (@NesteGlobal) February 25, 2019

Ei vastaa suoraan kysymykseen, mutta vuonna 2016 Neste sanoi jotta: "Käytämme vuodessa noin kaksi miljoonaa tonnia jätteitä ja tähteitä. Jos katsoo tätä nykyistä raaka-ainepoolia, niin sitä on [maailmassa] yli 20 miljoonaa tonnia, eli me käytämme siitä alle kymmenesosan." — Teppo Ovaskainen (@TeppoOvaskainen) February 25, 2019

Tosin Nesteen mukaan raaka-ainepooli kasvaa sitä mukaa, kun uusia jäterasvoja opitaan käyttämään dieselin valmistuksessa.

Kansanedustaja Heinonen tuo blogissaan esiin myös autonvalmistajien kehitystyötä.

”Lisäksi autovalmistajat tekevät koko ajan myös puhtaampia dieselmoottoreita. Ilmanlaatua heikentävien typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöjen määrät ovat laskeneet merkittävästi. Kun Saksan Autoliitto testasi uusia dieselautoja, niin paljastui, että niistä useiden myrkylliset NOx-päästöt olivat lähes nollassa. Tältäkään osin ei siis ole mitään mieltä eikä syytä rajoittaa tai kieltää dieselautojen käyttöä. Nykyaikaisilla dieselautoilla on itseasiassa tärkeä rooli jopa kaupunkien ilmanlaadun parantamisessa ja CO2-päästöjen vähentämisessä”, Heinonen kirjoittaa.

Kokoomus on ottanut liikennepolitiikan tunnuslauseekseen sloganin ”Autot kuuluvat teille”, millä linjoilla Heinonenkin liikkuu tekstissään.

Neste lupaa, että yhtiön sataprosenttisesti tähteistä ja jätteistä valmistettavan Mydieselin "elinkaaren aikaiset" päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät kuin perinteisen fossiilisen dieselin aiheuttamat päästöt. Elinkaaren aikaisilla päästöillä tarkoitetaan sitä päästömäärää, joka syntyy raaka-aineen hankinnasta, kuljetuksesta, jalostuksesta, varsinaisen polttoaineen kuljetuksesta ja polttoaineen käytöstä eli ajamisen aikana syntyneistä päästöistä. Neste valmistaa Mydieseliä tällä hetkellä noin kolme miljardia litraa vuodessa.