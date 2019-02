Petteri Orpo: ”Täällä kylvetään eriarvoistumisen siemen” – Kokoomus asetti jo yhden kynnyskysymyksen

Perhevapaauudistuksen toteuttaminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa, linjaa puolueen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen. Kokoomus julkisti vaaliohjelmansa tänään torstaina.

”Kokoomukselle perhevapaauudistus on yksi meidän keskeisimmistä tavoitteista ja puheenjohtaja [Petteri Orpo] on määritellyt sen kynnyskysymykseksi. Suomeen tarvitaan perhevapaauudistus.”

Grahn-Laasonen korostaa, että uudistuksen on lisättävä vanhemmuuden tasa-arvoa, naisten työllisyyttä ja luo sujuvuutta lapsiperheiden arkeen. Silti kokoomuksella on Grahn-Laasosen mukaan ”neuvotteluvalmiutta” sopivan ratkaisun löytämiseksi.

Tavoitteiden kaksi ensimmäistä kohtaa haastavat erityisesti nykyisen kotihoidontuen, jota vanhempi voi nostaa siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

”Meidän perhevapaamalli mahdollistaa myös sen kolmannen vuoden, mutta tuotaisiin joustoja ja mahdollisuuksia valita”, Grahn-Laasonen toteaa.

Käytännössä malli ehdottaa, että nykyinen kotihoidontuki muuttuisi 800 euron suuruiseksi hoitorahaksi. Summaa voisi nostaa puolen vuoden ajan, mutta puolittamalla summan se riittäisi vuodeksi. Puolittamalla hoitorahan sekä ansiosidonnaiset vanhempainrahat etuudet riittäisivät kolmeksi vuodeksi.

Perhevapaauudistuksen ohella kokoomus tavoittelee kaksivuotista 20 viikkotunnin esiopetusta. Lisäksi puolue haluaa nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.

”Se on tasa-arvoteko”, Orpo toteaa.

”Tänään olemme tilanteessa, jossa Aino ja Leo – ne ovat yleisimmät nimet – jos Aino on vähän rikkonaisemmasta perheestä, niin hän ei ole tilastojen valossa varhaiskasvatuksen piirissä kuin Leo, jolla on eheämpi perhe. Kun koulu alkaa, heillä on valtava ero lähtökohdissa. Se eriarvoistumisen ja syrjäytymisen siemen on kylvetty siellä.”

”Jokaisen pienen tytön ja pojan pitää päästä maailman parhaan kasvatuksen piiriin pienenä, maksuttomaan kaksivuotiseen esiopetukseen kiinni viisivuotiaana. Se on meidän keskeisiä vaalilupauksiamme ja harvoja rahalupauksia”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan perhevapaauudistuksen keinoilla puututaan myös laskevaan syntyvyyteen.

”Syntyvyys laskee Suomessa huolestuttavalla tavalla. Meidän täytyy kiinnittää huomiota lapsiperheiden kokonaispalveluihin, siihen pakettiin nuoret perheet, vanhemmat, mitä he pohtivat kun he miettivät, uskaltaisivatko he lähteä toteuttamaan lapsihaavettaan”, Orpo sanoo.

”Nato-hakemus ei ajankohtainen”

Kokoomus on puoluekokouksessaan päättänyt kannattavansa Nato-jäsenyyttä. Tästä huolimatta Nato-jäsenyys ei kuitenkaan ole puolueelle samanlainen kynnyskysymys kuin perhevapaauudistus.

”Ymmärrämme sen hyvin, että Nato-jäsenyydellä ei ole muiden eduskuntapuolueiden kannatusta ja myöskään kansan parissa Nato-jäsenyyden kannatus ei ole kovin korkealla. Siksi me nojaudumme siihen peruslinjaan, joka Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tällä hetkellä on: tehdään niin läheistä yhteistyötä Naton kumppanimaana kuin mahdollista”, Orpo sanoo.

Millainen Nato-kirjaus sopisi hallitusohjelmaan?

”Nykyisenkaltainen on minusta hyvä. Pidetään yllä mahdollisuutta liittyä Natoon”, Orpo vastaa.

