Kokoomus ajaa nyt Orbánin Fideszille potkuja – ”Tänään on deadline”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo esittää Unkarin Fidesz-puolueen erottamista europuolue EPP:stä.

”Olemme moneen otteeseen eri tavoin tuoneet esille sen, ettemme hyväksy Fideszin toimintaa. Ja kun he ovat olleet tässä ikään kuin tarkkailussa, eikä ole nähty mitään muutosta vaan päinvastoin on menty huonompaan suuntaan, niin se ylitti rajan”, Orpo toteaa.

”Fideszillä on muun muassa tällä hetkellä käynnissä kampanja, jossa he hyökkäävät sekä EU:n että EPP:n johtoa vastaan. On se silloin aika vaikea toimia samassa puolueessa”, hän jatkaa.

Viktor Orbánin johtaman Fideszin erottaminen vaatii, että seitsemän EPP-puoluetta viidestä eri maasta on erottamisen takana. Orpo arvioi, että riittävä määrä tukijoita saadaan esityksen taakse.

”Minulla on käsitys, että ainakin Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Luxemburg [tukevat], Baltian maiden ja Kreikan kanssa keskustellaan. Tänään on deadline, että saisimme seitsemän kirjettä”, sanoo Orpo.

Erottaminen voi mahdollisesti tapahtua vielä ennen eurovaaleja.

”Sitä nyt tutkitaan”, Orpo toteaa.

Suomessa kokoomuksen lisäksi kristillisdemokraatit kuuluvat EPP:hen. Orpo kuitenkin sanoo, ettei hän toistaiseksi ole keskustellut asiasta kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin kanssa.

Mikäli kokoomus saa esitykselleen kuusi tukijaa, etenee Fideszin erottaminen EPP:n puoluevaltuuston kokoukseen 20. maaliskuuta. Kokous voi äänestää erottamisesta heti tai siirtää sen huhtikuun kokoukseen.

Fideszillä on 12 paikkaa EPP:n riveissä EU-parlamentissa. Erottaminen ei heiluttaisi EU-parlamentin nykyisiä voimasuhteita, koska EPP sekä Euroopan sosialistit ja demokraatit, S&D, säilyttäisivät enemmistöasemansa.