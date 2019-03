Eduskunnan outo sote-hässäkkä jatkuu – Professori: ”Lakiesityksiin kuuluu, että ne käsitellään asianmukaisesti”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) arvostelee opposition toimintaa valiokunnassa ja pitää perjantaina esitettyä menettelyä eduskunnan työjärjestyksen vastaisena. Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen on toista mieltä.

Valiokunnassa tehtiin perjantaina kannatettu esitys siitä, että sote-uudistuksen perustuslainmukaisuutta vielä selvitettäisiin. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) vahvisti tehdyn esityksen liittyvän siihen, onko aihetta epäillä hallituksen sote-uudistuksesta perustuslakivaliokunnan kriittiseen lausuntoon antaman vastineen perustuslainmukaisuutta. Lue tarkemmin: Eduskunnan hässäkkä: Sote-valiokunnassa tapahtui uusi käänne

Hannakaisa Heikkinen sanoo, ettei eduskunnan työjärjestys tunne sosiaali- ja terveysvaliokunnassa esitettyä menettelyä.

”Perjantainen opposition äänestysyritys sote-valiokunnassa erittäin erikoinen. Valiokunnilla ei ole ollut tapana ottaa kantaa tai antaa lausuntoja toisille valiokunnille annettuihin vastineisiin eikä sellaista menettelyä tunne eduskunnan työjärjestys”, hän kommentoi Twitterissä.

Pauli Rautiainen sanoo Heikkisen antavan virheellisen kuvan eduskunnan työjärjestyksestä.

”On valitettavaa, että Hannakaisa Heikkinen antaa virheellisen kuvan eduskunnan työjärjestyksestä. Valiokunnat voivat pyytää ja ovat pyytäneet perustuslakivaliokunnalta lausuntoa monin tavoin esiin nousseisiin perustuslakikysymyksiin”, Rautiainen vastaa Twitterissä Heikkiselle.

Heikkinen sanoo olettavansa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitää itse käsitellä vastinetta, eikä lähettää sitä perustuslakivaliokuntaan.

”Valiokunnalla on monia mahdollisia tapoja edetä. Tavallisin tapa olisi kuulla asiantuntijoita huolella. Myös muita tapoja on. Perustuslakivaliokunnan lausunto suoraan on yksi niistä”, Rautiainen vastaa.

Hannakaisa Heikkinen huomauttaa, että lakiesitysten valiokuntakäsittely kuuluu saada päätökseen.

”Osa saadaan päätökseen, osa raukeaa. Lakiesityksiin kuuluu, että ne käsitellään asianmukaisesti. Vireille eduskunnassa tullut esitys etenee menettelysäännösten ohjaamana kohti täysistuntokäsittelyä. Mikään syy ei oikeuta koskaan oikaisemaan menettelysäännösten noudattamisesta”, Rautiainen toteaa tähän.

Hallituksen vastineessa huomio on kiinnittynyt erityisesti siihen, että hallitus haluaa hoitaa perustuslakivaliokunnan edellyttämän EU-notifikaation oikeusvarmuusilmoituksella. Oppositiossa on tulkittu, että oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen ei riittäisi täyttämään perustuslakivaliokunnan edellytyksiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru kertoi eduskunnassa perjantaina , että valiokunnassa esitettiin eduskunnan työjärjestyksen 38 pykälän mukaista menettelyä. Kyseisessä pykälässä on seuraava kohta:

”Jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta.”

Valiokunta pitää maanantaina kaksi ylimääräistä kokousta. Maanantaina valiokunnan kuultaviksi tulevat perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvokset sekä sen puheenjohtaja Annika Lapintie (vas).

