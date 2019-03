Ulkoministeri Timo Soini (sin) kertoo tiistaina, onko hän ehdilla kevään eduskunta- tai eurovaaleissa.

”En enää valvo öitäni miettimällä, mitä teen. Päätös on tehty”, hän sanoo Lännen Median haastattelussa.

Soini kertoo tiedottavansa jatkostaan blogissaan ensi tiistaina 5. maaliskuuta, jolloin eduskuntavaalien ehdokaslistat menevät kiinni. Hän huomauttaa, ettei ajankohdasta välttämättä kannata vetää johtopäätöksiä.

Soini sanoo, että vaihtoehtoja on neljä: Joko hän jättää kokonaan politiikan, on ehdolla eduskuntaan, on ehdokkaana eurovaaleissa tai on ehdolla molemmissa vaaleissa.

”Yksi vastaus on oikein ja mä tiedän sen. Asiat pitää tehdä omassa järjestyksessä, eikä muiden mukaan.”