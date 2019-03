Juha Sipilä vastasi valehtelusyytöksiin haastattelutunnilla: ”Tässä ajellaan kaksilla rattailla”

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan oppositio ”ajaa kaksilla rattailla” puunkäyttöä ja metsien hakkuuta koskevassa keskustelussa.

”Hyvä, että asiasta keskustellaan, koska tässä ajellaan kaksilla rattailla. Toisaalta sanotaan, että esimerkiksi puurakentamista pitäisi lisätä, toisaalta halutaan vähentää hakkuita”, hän sanoi Pääministerin haastattelutunnilla Radio Suomessa sunnuntaina.

Sipilä sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa sunnuntaina, että ”punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan”.

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö syytti tämän jälkeen Sipilää tahallisesta valehtelusta ja sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin sanoi, ettei pääministerin puheilla ole totuuspohjaa.

Sipilä sanoi haastattelutunnilla kommentoineensa kyseisessä haastattelussa tutkimusta, jonka mukaan 95 prosenttia vihreiden kansanedustajaehdokkaista on sitä mieltä, että metsien hakkuita, metsien ja puun käyttöä pitää heti vähentää.

”Kyllä minusta on oikeutettua kysyä, mistä vihreät ja vasemmisto sulkisivat tehtaan. Minusta olisi nyt vaan hyvä, että vihreät ja myöskin sdp, jonka linja on ollut epäselvä, kertoisivat, mistä tehtaita suljetaan, jos puunkäyttöä halutaan vähentää. Jos puuta tuotaisiin Venäjältä ei auttaisi yhtään, koska meillä on yhteinen ilmakehä”, hän kommentoi.

Sanna Marin kertoo Twitterissä, että sdp haluaa Suomeen vaikuttavan maankäyttösektorin nielupolitiikan.

”Onnistunut nielupolitiikka takaa, että nieluja voidaan kasvattaa ja samalla hyödyntää metsiä teollisesti korkeaa lisäarvoa tuottavalla tavalla, mikä synnyttää investointeja ja työpaikkoja.”

Hän linjaa, että ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon.

”Jos nielut kasvavat, myös hakkuita voidaan maltillisesti lisätä.”

Ville Niinistö puolestaan korostaa, että hakkuukieltoa ei ole esitetty.

”Suomessa keskustelua mikä on luonnon monimuotoisuuden, ilmaston ja hiilinielujen sekä puunkäytön kannalta kestävä hakkuiden enimmäismäärä. Tässä puolueilla eri näkemyksiä, merkitys hakkuumääriin on n 10%. Hakkuukieltoa ei ole esitetty, ohjauskeinoista ja menetelmistä keskustelua”, hän tviittaa.

Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittelyn tulee perustua luotettavaan ja ajantasaiseen tieteelliseen tietoon. Jos nielut kasvavat, myös hakkuita voidaan maltillisesti lisätä. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 3, 2019

Suomessa keskustelua mikä on luonnon monimuotoisuuden, ilmaston ja hiilinielujen sekä puunkäytön kannalta kestävä hakkuiden enimmäismäärä. Tässä puolueilla eri näkemyksiä, merkitys hakkuumääriin on n 10%. Hakkuukieltoa ei ole esitetty, ohjauskeinoista ja menetelmistä keskustelua. — Ville Niinistö (@VilleNiinisto) March 3, 2019

Lue lisää:

Myös Sanna Marin tarttui Juha Sipilän heittoon: ”Rimanalitus pääministeriltä”

Ville Niinistö raivostui Juha Sipilän heitosta: ”Tahallinen valehtelu on jo törkeää”