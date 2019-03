Jan Vapaavuori: ”Käynnissä röyhkeä prosessi” eduskunnan sote-valiokunnassa

Sote-uudistuksen kriitikkona tunnettu Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ottaa kantaa sote-uudistuksen käänteisiin eduskunnassa.

Uudistus on parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Tämä ”sote-valiokunta” sorvaa uudistuksesta mietintöä, joka vietäisiin eduskunnan täysistuntoon.

”Käynnissä röyhkeä prosessi jossa hallitusrintama sosiaali- ja terveysvaliokunnassa yrittää runtata uudistusta, joka edelleen on perustuslain vastainen”, Vapaavuori kirjoittaa Twitterissä.

Sote-valiokunnan käänteet ovat herättäneet runsaasti julkista keskustelua viime aikoina. Valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) sai eduskunnan puhemieheltä moitteet äänestytettyään asiantuntijakuulemisista puheenjohtaja Krista Kiurun (sd) poistuttua valiokuntakokouksesta. LUE LISÄÄ: Eduskunnan puhemies puuttui sote-valiokunnan ”12 minuutin näytelmään” – ”Tämä ei juuri lohduta, kun lopputulos on sama”

Sote-valiokunta kokoontuu jälleen heti tänään maanantaina. Perjantaina Kiuru kertoi, että valiokunnassa on tehty kannatettu esitys siitä, että sote-uudistuksen perustuslainmukaisuutta vielä selvitettäisiin. Valiokunta kuulee tänään joka tapauksessa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajistoa ja valiokuntaneuvoksia. LUE LISÄÄ: Eduskunnan hässäkkä: Sote-valiokunnassa tapahtui uusi käänne

Kysymyksiä ja keskustelua on herättänyt myös hallituksen linja koskien EU-notifikaatiota, jota perustuslakivaliokunta lausunnossaan edellytti. Julkisuudessa on tulkittu, että hallituksen ajama oikeusvarmuusilmoitus ei riittäisi täyttämään perustuslakivaliokunnan tahtoa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoi sunnuntaina saaneensa EU:n kilpailukomissaarin kabinetista viestin, jonka mukaan EU:n toive on, ettei notifikaatiota tehtäisi. LUE LISÄÄ: Vääntö sote-notifikaatiosta jatkuu – Juha Sipilä Ylelle: ”Sain komissaarin kabinetista viestin”

Käynnissä röyhkeä prosessi jossa hallitusrintama sosiaali- ja terveysvaliokunnassa yrittää runtata uudistusta, joka edelleen on perustuslain vastainen. Eduskunnassa tapahtuu koko ajan kaikenlaista. Taitavalle tutkivalle journalismilla olisi näinä päivinä paljon kysyntää. — Jan Vapaavuori (@Vapaavuori) March 4, 2019

