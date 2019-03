Li Andersson: ”Juha Sipilä levittää tietoisesti valheellista tietoa”

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson yhtyy muiden oppositiopoliitikkojen kritiikkiin koskien pääministeri Juha Sipilän (kesk) metsäkannanottoja.

Sipilä sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa sunnuntaina, että ”punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan”.

”Sipilä on pääministerin asemassa käyttänyt valtakunnallista julkisuutta levittääkseen tietoisesti valheellista tietoa muiden puolueiden kannoista”, Andersson tviittaa.

”Sipilän metsälausunto on surullinen myös siksi, että Sipilä itse on osallistunut vaalitentteihin joissa kysytty metsien hakkuutasoista, ja tietää itse miten eri puolueet kysymykseen ovat vastanneet. Vas ja Vihreät että ei voi kasvattaa, sdp että riippuu hiilinielujen kehityksestä”, Andersson myös toteaa. LUE LISÄÄ: Orpo ja Sipilä iskivät MT-vaalitentissä – Sanna Marin: ”Edes Suomen johtavat ilmastotieteilijät eivät ole kyenneet vastausta antamaan”

Nyt Sipilä on pääministerin asemassa käyttänyt valtakunnallista julkisuutta levittääkseen tietoisesti valheellista tietoa muiden puolueiden kannoista. Yritä siinä sitten käydä asiallista ilmastopoliittista keskustelua vaalien alla. — Li Andersson (@liandersson) March 4, 2019

Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö syytti viikonloppuna Sipilää tahallisesta valehtelusta ja sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin sanoi, ettei pääministerin puheilla ole totuuspohjaa.

LUE LISÄÄ:

Ville Niinistö raivostui Juha Sipilän heitosta: ”Tahallinen valehtelu on jo törkeää”

Myös Sanna Marin tarttui Juha Sipilän heittoon: ”Rimanalitus pääministeriltä”

Sipilä vastasi valehtelusyytöksiin pääministerin haastattelutunnilla. Hän totesi kommentoineensa Uutissuomalaisen haastattelussa tutkimusta, jonka mukaan 95 prosenttia vihreiden kansanedustajaehdokkaista on sitä mieltä, että metsien hakkuita, metsien ja puun käyttöä pitää heti vähentää.

”Kyllä minusta on oikeutettua kysyä, mistä vihreät ja vasemmisto sulkisivat tehtaan. Minusta olisi nyt vaan hyvä, että vihreät ja myöskin sdp, jonka linja on ollut epäselvä, kertoisivat, mistä tehtaita suljetaan, jos puunkäyttöä halutaan vähentää. Jos puuta tuotaisiin Venäjältä ei auttaisi yhtään, koska meillä on yhteinen ilmakehä”, hän kommentoi.

LUE LISÄÄ: Juha Sipilä vastasi valehtelusyytöksiin haastattelutunnilla: ”Tässä ajellaan kaksilla rattailla”