Näkökulma: Kansa kyllästyi Juha Sipilän naamaan ja Suomi näyttää siirtyvän vasemmalle

Ei aikaakaan, kun me suomalaiset pääsemme äänestämään eduskuntavaaleissa maamme politiikan suunnasta. Varsinaiseen äänestyspäivään 14. huhtikuuta on enää yhtä vuorokautta vaille kuusi viikkoa.

Loppusuora on edessä, ja niinpä Kauppalehti, Talouselämä ja Uusi Suomi ovat perustaneet Vaalivalvojat-ryhmän, joka tuo uusia näkökulmia vaaleihin liittyviin kiinnostaviin ilmiöihin, teemoihin ja asetelmiin jokaisena arkipäivänä tästä päivästä vaaleihin.

Tämän hetken tilanne on se, että vallassa olevan keskustan, kokoomuksen ja sinisten muodostaman keskusta-oikeistolaisen hallituksen kannatus on romahtanut. Tuoreimmassa suuressa mittauksessa, Helsingin Sanomien gallupissa, ne keräsivät yhteensä enää vain 34,3 prosentin kannatuksen.

Vaalikauden alussa Juha Sipilä (kesk) pääsi kasaamaan kolmen puolueen hallituksen niin, että yhteenlaskettu kannatus oli 57 prosenttia.

Jyrkän kokonaisromahduksen taustalla on kaksi asiaa: perussuomalaisten hajoamisesta syntynyt ja hallitukseen jäänyt sininen tulevaisuus on gallupeissa pieni prosenttipuolue ja keskustan kannatus on syöksynyt vaalikauden aikana vajaassa neljässä vuodessa 21,1 prosentista 14,7 prosenttiin.

Juha Sipilän puolueen kannatuksen alamäen alku osui ajallisesti siihen, kun Sipilä lähti torniolaisessa hotellihuoneessa kamppailuun Yleä vastaan sähköpostein marraskuussa 2016.

Keskustan kannatusta ovat vuosien varrella syöneet myös hallituksen vastakkainolo palkansaajapuolen kanssa, loputon sote-vääntö, syksyn 2015 turvapaikanhakija-aallon jälkihoidon ongelmat ja Oulussa esiin nousseet maahanmuuttajataustaisten miesten rikosepäilyt.

Viime perjantaina julkisuuteen tullut puoluebarometri kertoi, että keskustan imago putosi Ylen mukaan kuuden suurimman puolueen joukossa heikoimmaksi. Sitä on kuluttanut pääministeriasema, eikä apua ole tullut edes keskustajohtoisen hallituksen aikana hyvään suuntaan kääntyneestä taloudesta.

Kansalaisilla on taipumus kyllästyä vastuuta kantavan ja valtaa pitävän pääministerin naamaan ja niin on käynyt tälläkin kertaa.

Suurimman puolueen, eli hallituksen muodostajan paikasta kamppailevat tällä hetkellä sdp ja kokoomus. Jos paikan nappaavat demarit, siirtyy Suomi poliittisesti vasemmalle ja jos taas kokoomus, jatkuu keskusta-oikeistolainen linja ainakin jossain määrin.

Sdp, jonka puheenjohtaja Antti Rinne palasi viime perjantaina kahden kuukauden sairauslomalta, on ollut viime aikojen gallupeissa pari prosenttiyksikköä kokoomusta edellä.

Ratkaisevaa tulevan hallituksen linjan suhteen on pääministeripuolueen nimen ohella se, mikä puolue pääsee tulevan hallituksen kakkospuolueeksi. Esimerkiksi sdp-keskusta-akselilla syntyisi todennäköisesti vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa kuin sdp-kokoomus-akselilla.

Silläkin on merkitystä, nouseeko tällä hetkellä kaikkien aikojen tulostaan kohti kulkeva vihreät hallitukseen, kuten myös sillä, voisiko vasemmistoliitto olla isojen mielestä hallituskelpoinen.

Joidenkin oikeistolaisemmin ajattelevien kauhukuvana siintää 2010-luvun versio vanhoista niin sanotuista kansanrintamahallituksista, johon pääsisivät sdp, keskusta, vasemmistoliitto ja vihreät. Sitä johtaisi demareiden puheenjohtaja Antti Rinne.

Edellisen kerran vasemmistopainotteinen kansanrintama hallitsi Suomea 1982. Tuolloin vallassa oli Kalevi Sorsan (sdp) kolmoshallitus. Sdp:n, keskustan ja rkp:n lisäksi siinä oli vuoden 1982 loppuun asti mukana vasemmistoliiton edeltäjä skdl, jossa kommunisteillakin oli vielä sanansa sanottavana.

Perussuomalaisilla on edessään suurimpien puolueiden johtajien kommenttien perusteella jatkaminen oppositiossa. Rkp uppoaa melkein kokoonpanoon kuin kokoonpanoon, mutta kristillisdemokraatit voisivat ehkä yltää osaksi keskusta-oikeistolaista hallitusta samoin kuin olemassaolostaan kamppailevat siniset.

Vaikka vaalipäivään on vajaa kuusi viikkoa, pääsevät suomalaiset äänestämään jo päivää alle kuukauden kuluttua. Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla alkaa 3. huhtikuuta.

Ensimmäinen vaalien hyvin merkittävä merkkipaalu on huomenna tiistaina klo 16, kun on ehdokashakemusten jättämisen takaraja. Vaaliviranomaiset vahvistavat ehdokaslistat illan suussa 14. maaliskuuta. Tämän jälkeen ehdokkaat alkavat tiedottaa numeroistaan eri kanavia pitkin.

Huomisen jälkeen ehdokashakemukset ovat julkisia, eli sammutetuin lyhdyin ei voi mennä eteenpäin, jos vaikka joku ehdokas sellaista haluaisi. Huomenna selviää myös näiden eduskuntavaalien viimeinen suuri ehdokasarvoitus, kun ulkoministeri Timo Soini (sin) kertoo, lähteekö vai eikö lähde.

Uusia kiinnostavia ehdokkaita on tipahdellut esiin ihan viime metreille. Esimerkiksi näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius ilmoitti viikonvaihteessa lähtevänsä ehdolle vihreiden riveissä.

Näiden vaalien erikoisuus on yksittäisistä valitsijayhdistyksistä koostuvan Liike Nytin yhteislista. Viranomaisten pitää tarkistaa rekistereistä, että kunkin ehdokkaaksi haluavan sata kerättyä nimeä ovat oikeita ja päällekkäisyyksiä yhdistysten nimien välillä ei ole. Yhdestä vaalipiiristä saadun tiedon mukaan töitä asian ympärillä riittää.

Oman mausteensa vaaleihin tuo sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön venyminen mahdollisesti huhtikuulle. Kansanedustajien piirissä arvellaan, ettei se kuitenkaan venyisi yli 3. huhtikuuta, jolloin ennakkoäänestys siis alkaa.

Joka tapauksessa kansanedustajat eivät pääse kirmaamaan vaalikentille tavalliseen tapaan kuukautta ennen vaaleja, vaan vaalityöhön keskittyminen saattaa jäädä kahden viikon mittaiseksi jaksoksi. Tämä voi tarjota jopa etulyöntiasemaa niille aktiivisille ehdokkaille, jotka eivät istu vielä Arkadianmäellä.

Tähän ensimmäiseen Vaalivalvojat-juttuun on kasattu vaalien kannalta oleellisia päivämääriä. Niitä ovat esimerkiksi puoluekannatusmittaukset ja hektisten puheenjohtajatenttien ajankohdat.

Esimerkiksi Alma Median puoluekannatusmittaus tulee ulos tänään ja Ylen mittaus tämän viikon torstaina.

Vaalivalvojat käyvät tästä eteenpäin viikon päätteeksi läpi myös merkittävät vaali-ilmiöt ja loppusuoran kohut vapaamuotoisissa videokeskusteluissa. Nämäkin löytyvät niin Kauppalehden, Talouselämän kuin Uuden Suomen verkkosivuilta.

Tärkeitä päivämääriä:

Maaliskuu 2019

5.3. Ehdokashakemusten jättöpäivä

7.3. Ylen puoluekannatusmittaus

14.3. Ehdokasasettelun vahvistaminen

15.3. Alma Median vaalikone julki

29.3. Ylen puoluekannatusmittaus

29.3. Britannia eroaa EU:sta eli brexit toteutuu?

Huhtikuu 2019

2.4. MTV:n pääministeritentti

3-9.4. Ennakkoäänestys

8.4. Alma Median puheenjohtajatentti

9.4. Sanomien puheenjohtajatentti

10.4. MTV:n puheenjohtajatentti

11.4. Ylen puoluekannatusmittaus

11.4. Ylen puheenjohtajatentti

14.4.Vaalipäivä

17.4. Tulosten vahvistaminen

23.4. Uusi eduskunta aloittaa työnsä

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.