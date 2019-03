”Pyysin puheenvuoroa, pidin kättä ylhäällä” – Kansanedustaja kertoo 12 minuutin sote-näytelmästä, professori pitää tietoja poikkeuksellisina

Kansanedustaja Satu Taavitsainen kertoo nyt, että hänen puheenvuoropyyntönsä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eli niin sanotussa sote-valiokunnassa jätettiin huomioimatta julkisuudessa esillä olleen ”12 minuutin näytelmän” yhteydessä.

Taavitsainen on sote-valiokunnan varajäsen.

Kyseisessä kokouksessa valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk) äänestytti asiantuntijakuulemisten lopettamisesta valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd) poissaollessa. Äänestys tapahtui kokouksen lopussa 12 minuutin aikana, jolloin Kiuru oli poissa valiokunnasta osallistuakseen puhemiesneuvoston kokoukseen. Asiaa on puitu julkisuudessa viime viikosta lähtien.

Sunnuntaina sote-valiokunnan jäsen, vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto kertoi Twitterissä, ettei Heikkinen antanut pyydettyjä puheenvuoroja. Alanko-Kahiluoto sanoo, että tämän takia esimerkiksi perussuomalaisten Arja Juvonen ei pystynyt tekemään vastaesitystä asiantuntijakuulemisten aloittamisesta.

Nyt myös Satu Taavitsainen kertoo vastaavasta tilanteesta.

”Heikkinen sai kaaoksen aikaan heti nuijaan tartuttuaan. Meillä kansanedustajilla oli puheenvuoroja käyttämättä, minullakin. Pyysin uudestaan ja pidin kättä ylhäällä koko ajan. Ei antanut ja komensin Heikkistä, että hän ei voi toimia näin. Että tämä on työjärjestyksen vastaista”, Taavitsainen kertoo Twitterissä.

Nämä kyllä poikkeuksellisen huolestuttavia tietoja. Ilmeisesti menettely rikkonut selvästi PL 31 §:ää. Onhan eduskunnan ylin virkamiesjohto on tästä tietoinen? — Juha Lavapuro (@JuhaLavapuro) March 4, 2019

”Lisäksi pyysin merkitä pöytäkirjaan eriävän mielipiteeni siitä, että puheenjohtajan toiminnan vuoksi äänestys oli selkeästi laiton. Heikkinen ei millään tavalla noteerannut pyyntöäni. Sanoin nämä ilman puheenvuoroa varsin kovalla äänellä, joten PJ ja kaikki muutkin sanani kuuli”, Taavitsainen jatkaa.

Julkisoikeuden professori ja perustuslakiasiantuntija Juha Lavapuro suhtautuu Taavitsaisen kertomaan vakavasti. Lavapuron mukaan Heikkisen menettely on selvästi rikkonut perustuslakia.

”Nämä kyllä poikkeuksellisen huolestuttavia tietoja. Ilmeisesti menettely rikkonut selvästi PL 31 §:ää. Onhan eduskunnan ylin virkamiesjohto on tästä tietoinen?” Lavapuro kysyy Taavitsaiselta.

”On tietoinen. Kerroin myös henk koht eduskunnan pääsihteerille tapahtuneesta. Valiokuntaneuvos myös sanoi, ettei ole koko uransa aikana kokenut tällaista”, Taavitsainen vastaa.

Perustuslain 31 pykälän mukaan ”kansanedustajalla on eduskunnassa oikeus vapaasti puhua kaikista keskusteltavana olevista asioista sekä niiden käsittelystä.” Muun muassa valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hidén on aikaisemmin linjannut, että puheoikeus koskee myös valiokuntatyötä.

Eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok) on jo antanut Hannakaisa Heikkiselle moitteet tämän toiminnasta kokouksessa. Risikko sanoo, että yleisten käytäntöjen mukaan varapuheenjohtaja ei äänestytä. Hannakaisa Heikkinen on puolustanut toimintaansa korostamalla, että asiantuntijakuulemisista oli valiokunnan kokouksessa keskustelu Kiurun läsnäollessa. LUE LISÄÄ:Eduskunnan puhemies puuttui sote-valiokunnan ”12 minuutin näytelmään” – ”Tämä ei juuri lohduta, kun lopputulos on sama”

