Sipilän kanslia: EU-komissiosta soitettiin Suomelle erikoinen puhelu sotesta – ”Älkää lähettäkö, etsikää muu hyödyllinen keino”

Pääministeri Juha Sipilän kanslia ilmoittaa, ettei Euroopan unionin kilpailukomissaari halua Suomesta mitään ilmoitusta liittyen sote-uudistuksen valinnanvapauslain ja EU-oikeuden yhteensopivuuteen.

Sipilän kanslian mukaan komissaari Margrethe Vestaegerin kabinettipäällikkö Ditte Juul-Jørgensen on ilmoittanut, ettei komissio tarvitse Suomelta edes mitään oikeusvarmuusilmoitusta. Jo aiemmin on ollut tiedossa, ettei komissio halua Suomelta byrokraattisesti raskaana pidettyä varsinaista ”notifikaatiota”.

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että Juul-Jørgensen oli soittanut viime viikolla oma-aloitteisesti Suomen EU-edustuston pysyvälle edustajalle Marja Rislakille ja suositellut, ettei Suomi lähetä sote-uudistuksen vuoksi Brysseliin mitään ylimääräistä postia.

”Kilpailukykykomissaari Vestagerin kabinettipäällikkö Ditte Juul-Jørgensen oli ollut puhelimitse yhteydessä Suomen EU-edustuston pysyvään edustajaan (Marja Rislakkiin). Kabinettipäällikkö oli poikkeuksellisesti soittanut suoraan oma-aloitteisesti pysyvälle edustajalle. Viestin sisällössä ei sinänsä ollut hallitukselle uutta tietoa. Komissio on ollut koko ajan johdonmukainen siinä, että sotea ei pitäisi notifioida”, Sipilän erityisavustaja Janika Tikkala ilmoittaa.

”Pysyvä edustusto välitti hallitukselle tiedon, että kabinettipäällikkö Juul-Jørgensen oli suositellut vahvasti, että oikeusvarmuusilmoitusta ei tehtäisi. Kabinettipäällikön mukaan ilmoituksen avulla ’ei ole ollenkaan helppoa saavuttaa oikeudellista varmuutta asiassa, joka on näin monitahoinen’.”

Tikkalan mukaan Juul-Jørgensen oli sanonut Rislakille, että “suositukseni on, että älkää lähettäkö ilmoitusta, vaan etsikää joku muu hyödyllinen keino.”

Kysymys kilpailukomissaarin kannasta soten valinnanvapauteen ja sen yhteensopivuuteen EU-lainsäädännön kanssa nousi esille sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylen Radio Suomessa.

Sipilä sanoi ohjelmassa, että hän on saanut kilpailukomissaari Vestagerin kansliasta viestin, jonka mukaan ”he vahvasti suosittelevat, että tätä ei lähetettäisi komission käsittelyyn, koska oikeusvarmuuden hankkiminen tällaiseen asiaan on hyvin monimutkainen prosessi, eikä se lopullisesti sitä oikeusvarmuutta toisi. Lopullinen oikeusvarmuushan tulee vasta EU-tuomioistuimen kautta, jos asia menee tuomioistuimen käsittelyyn.”

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio kertoi viime viikolla Uudelle Suomelle, että ilman Euroopan komissiolle lähetettävää ilmoitusta, suomalaiset oikeusistuimet voisivat määrätä valtion perimään takaisin sellaisia valtiontukia, joita ei ole notifioitu.

”Pelkkä notifioimattomuus vaikuttaa kahteen seikkaan. Ensiksi se tekee sen, että kansalliset tuomioistuimet – Suomen tapauksessa yleensä Korkein hallinto-oikeus – voivat antaa tuomioita, joissa takaisinperitään sellaisia valtiontukia, jotka ovat pelkästään notifioimatta. Se on aika kova juttu”, Raitio arvioi.

Toinen Raition esiin nostama huomio liittyy lainatakauksiin, jotka myös tulkitaan valtiontueksi. Kuntien lainoja takaava Kuntien takauskeskus on arvioinut, että kuntien rahoituskustannuksiin voi tulla 80–400 miljoonan euron lisäys, jos valtiontakauksiin ei hankita oikeudellista varmuutta notifioinnilla.

Sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Sipilä kuitenkin totesi, että Suomi lähettää komissiolle varsinaista notifikaatiota kevyemmän ”oikeusvarmuusilmoituksen”, koska eduskunnan perustuslakivaliokunta vaati kirjelmöimistä komissiolle reilu viikko sitten lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Sipilä ei kuitenkaan halunnut heti antaa julkisuuteen Vestaegerin kanslian viestiä, vaan lupasi palata asiaan maanantaina. Pääministeri kanslia piti lupauksensa kertomalla Juul-Jørgensenin ja Rislakin puhelusta jo sunnuntai-iltana. Viesti ei kuitenkaan sisältänyt mitään dokumenttia Juul-Jørgensenin lausunnosta eikä edes suoraa sitaattia, vaan Suomen EU-edustuston yhteenvedon puhelusta.

Ilmoitus tehdään, ”vaikka eivät halua”

Eduskunnan vuoksi hallituksen on kuitenkin pakko laatia jonkinlainen oikeusvarmuusilmoitus, ja Sipilä sanoi hallituksen noudattavan eduskunnan tahtoa:

”Hallitushan tekee nyt niin kuin ylintä perustuslain tulkintaoikeutta käyttävä eduskunnan perustuslakivaliokunta edellyttää. Heidän lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on, että oikeusvarmuutta pitää lisätä, ja me teemme silloin oikeusvarmuusilmoituksen komissiolle - se on selvä asia -, vaikka he eivät sitä sinne halua. Me teemme sen joka tapauksessa, koska näin on päätetty. Se on hallituksen toimivallassa oleva kysymys, ja se lähtee siis siitä, että omasta mielestämme tässä ei ole kiellettyä valtion tukea, mutta me ilmoitamme siitä komissiolle, ja komissio voi halutessaan sitten siihen puuttua.”

Sipilä väänsi haastattelutunnin kuulijoille rautalangasta, mistä notifikaatiokiistassa on hänen mielestään kysymys:

”Jos minä vielä yritän kansanomaisesti selittää, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Se tarkoittaa sitä tilannetta, että kun meillä on jatkossa maakuntien liikelaitos järjestämässä perusterveydenhoidon palveluita, ja sitten siinä rinnalla on yksityinen vaihtoehto. Jos siinä tilanteessa sillä liikelaitoksella menisi niin huonosti, että se menee konkurssiin tai on konkurssiuhka, niin kun siinä on julkinen omistaja, niin saako se julkinen toimija siitä hyötyä suhteessa yksityiseen toimijaan tämmöisessä erikoistilanteessa.”

”Minun mielestäni tämä on aika teoreettinen tilanne, että tämmöinen tilanne syntyisi, että julkinen toimija saa etua siitä, että se ei käytännössä voi mennä konkurssiin. Tämä on nyt rankasti yksinkertaistettua, mutta tässä sitten olisi se mahdollinen kielletty valtiontuki tai spekulaatio olemassa.”

”Kyllähän tässä hämmentynyt olo on itselläkin, koska koko ajan olemme olleet komissioon yhteydessä, ja meidän korkein virkamiesjohto on käynyt keskusteluja komission ylimmän virkajohdon kanssa, ja sieltä on koko ajan tullut sama viesti, että he toivovat, että ette tuo tätä kysymystä komission käsiteltäväksi. Mutta nyt kun perustuslakivaliokunta on näin linjannut, niin teemme tämän oikeusvarmuusilmoituksen, joka on yksi notifikaation muoto”, Sipilä sanoi.

