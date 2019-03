Timo Soini: ”En ole ehdolla eduskuntavaaleissa”

Ulkoministeri Timo Soini (sin) ilmoittaa blogissaan, ettei ole ehdolla eduskuntavaaleissa.

”Uskon, että elämäni paras päivä on vielä edessä. En osaa ajatella, että se olisi jo mennyt. Monet kilvoitukset olen läpi käynyt. Uskoni säilyttänyt. En ole ehdolla eduskuntavaaleissa”, Soini kirjoittaa.

”Minulla alkaa tämän kansanedustajan pestin jälkeen uusi matka. Tienviitassa ei lue määränpäätä, eikä matkan pituutta”, hän toteaa tulevaisuudestaan.

Soini ei mainitse blogikirjoituksessaan suunnitelmiaan eurovaalien suhteen. Aiemmin hän on vihjannut vaihtoehtoinaan olevan, että hän lopettaa politiikassa tai lähtee eurovaaleihin. LUE LISÄÄ: Timo Soini lataa vaihtoehdot MT:ssä: Eurovaalit ”Soinilla” tai ”pillit pussiin”

Lännen Medialle Soini kertoi hiljattain, että vaihtoehtoja on neljä: Joko hän jättää kokonaan politiikan, on ehdolla eduskuntaan, on ehdokkaana eurovaaleissa tai on ehdolla molemmissa vaaleissa.

