Piispa Teemu Laajasalo tuomittiin sakkoihin

Helsingin piispa Teemu Laajasalo on tuomittu sakkoihin tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta. Helsingin käräjäoikeus määräsi Laajasalolle 20 päiväsakon rangaistuksen, mikä tekee 1620 euroa.

Tapauksessa on kyse Laajasalon omistamasta TL Opetus Oy:stä, jonka hän on myynyt. Uusi Suomi kertoi loppuvuodesta 2017, että yrityksellä oli velkaa yhteensä 385 929 euroa. Lue lisää: Teemu Laajasalon yrityksellä 380 000 €:n velat – ”Piispan taloudessa on selvitettäviä asioita”

Yhtiön tilinpäätökset kolmelta eri tilikaudelta on tehty aikanaan puutteellisella aineistolla.

Lue myös: Poliisi epäilee rikosta Teemu Laajasalon yrityksessä – piispa myöntää ”rikkomuksen”