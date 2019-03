Timo Soinille pidettiin ovea auki viimeiseen saakka – Elo: 30 000 äänen miehelle olisi ollut tilaa

Ulkoministeri Timo Soini (sin) ei hiiskunut vaaliaikeistaan etukäteen edes puoluetovereilleen. Soini ilmoitti tiistaina aamulla blogissaan, ettei hän enää pyri jatkokaudelle eduskuntaan.

”Ei Timo ole sellainen henkilö, että hän yksityisesti sanoisi jotain muuta ja julkisuudessa toista. Hän on selvästi sanonut kertovansa ratkaisustaan kaikille, kun aika on ja nyt se aika on. Kaikki vaihtoehdot olivat pöydällä”, sanoo sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Uudellamaalla itse eduskuntaan ehdolla oleva Elo kertoo, että siniset pitivät ehdokaslistallaan Soinille paikkaa auki viimeiseen saakka.

”Toki henkilölle, joka on saanut 30 000 ääntä vaaleissa listalla tilaa olisi ollut”, kertoo Elo.

Soini sai kevään 2015 eduskuntavaaleissa 29 527 ääntä ja oli Uudenmaan äänikuningas. Huhtikuun eduskuntavaaleja varten ehdokaslistat on toimitettava oikeusministeriölle tänään tiistaina kello 16 mennessä. Elon mukaan sinisten Uudenmaan ehdokaslistalla on vielä ”muutama paikka” auki, mutta hän on vakuuttunut, että lista saadaan tiistain aikana täyteen.

Soini pitää eurovaalioven vielä auki

Ulkoministeri Soini on aiemmin blogissaan todennut, että tulossa on ”eurojytky” Soinilla tai ilman. Tiistaisessa blogissan Soini ei hän ottanut kantaa eurovaalikysymykseen. Vastausta kysymykseen odottavat myös siniset.

”On siitä matkan varrella keskusteltu, mutta ei hän tosiaan vielä siihen ole ottanut kantaa. Ovea me pidämme tietysti siltä osin raollaan”, Elo kertoo.

