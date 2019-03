Näkökulma: Timo Soinin vaiherikas poliittinen ura taitaa olla sitten taputeltu

Kun perussuomalaiset teki sen varsinaisen jytkynsä vuonna 2011, sai puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini Uudenmaan vaalipiiristä huimat 43 437 ääntä.

Se oli eniten koko maassa, pari tuhatta enemmän kuin se potti, jonka silloin huippusuosittu ja kokonaistuloksissa toiseksi yltänyt Alexander Stubb (kok) sai.

Vielä 2015 kakkosjytkyssä Soini ylsi lähes 30 000 ääneen, mutta hän ei ollut enää ykkönen. Suomen suosituin poliitikko niissä vaaleissa oli keskustan Juha Sipilä, vaikka oli ehdolla Uuttamaata selvästi pienemmässä Oulun vaalipiirissä. Stubb tuli noissa kisoissa kolmanneksi.

Nyt ulkoministeri Soini on päättänyt jäädä pois eduskunnasta ensi kuun vaalien jälkeen. Sitä voi pitää sekä odotettuna että yllättävänä. Tähti on ollut laskussa, mutta taustalla vetäytymispäätöksessä on epäilemättä ollut taustalla arviointi myös perhe-elämän kannalta.

Siniset piti Soinin eduskuntavaaliehdokkuudelle ovea aidosti auki loppuun asti. Nyt paikka näin viimeisenä vaaleihin ilmoittautumispäivänä täytetään Uudellamaalla jollakulla toisella henkilöllä.

Timo Soinin vapaaehtoinen poistuminen Arkadianmäen näyttämöltä jättää valtavan aukon vuoden 2017 hallituskriisissä keinotekoisesti perustettuun siniseen tulevaisuuteen.

Joku poliittinen vastustajakin jäänee kaipaamaan hänen verbaalista nokkeluuttaan politiikanteon kuumimmissa tilanteissa. Ehkä joiltain osin myös media.

Olemassaolostaan taisteleva siniset on kytkenyt koko tulevaisuutensa käytännössä Uuteenmaahan. Ehdolla siellä ovat ministerit Jussi Niinistö ja Sampo Terho sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo.

Tuolle kolmikolle Timo Soinin tämän päivän ilmoitus tarkoittaa sitä, että he kamppailevat keskenään sinisille Uudellamaalla todennäköisesti osuvasta yhdestä ainoasta paikasta uudessa eduskunnassa.

Soini saattaa yrittää tekohengittää poliittista jatkoaan toukokuun eurovaaleissa.

”Olen käynyt Soinin kanssa monia mielenkiintoisia keskusteluja eurovaaleista. Hän on luvannut asiaa vakavasti harkita”, Sampo Terho sanoi Uuden Suomen haastattelussa viime syyskuussa.

Soini istui hurjan yli 130 000 äänen saaliin saatuaan europarlamentissa vuosina 2009–2011 ja tuli sieltä tekemään kevään 2011 jytkyä. Kansanedustajana hän on toiminut tuota taukoa lukuun ottamatta vuodesta 2003.

Jos Soini keksii parempaa tekemistä, jäävät toukokuun eurovaalitkin hänen osaltaan väliin. Sitä myötä olisi hänen vaiherikas ja menestyksekäs poliittinen uransa sitten taputeltu.

Saattaa se poliitikkoura olla taputeltu, vaikka hän lähtisikin ehdolle. Heiltä, jotka hänet äänestivät vuonna 2009 perussuomalaisena Brysseliin euroherroja härnäämään, tuskin ääniä hirveästi enää heruisi.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.

