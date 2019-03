Näkökulma: Äänestäjä, varo kuulemaasi – Vaalien lähestyessä poliitikon on yhä vaikeampi puhua totta

Jos kuluttaja erehtyy luottamaan vilpilliseen myyjään, hän voi saada oikeuslaitokselta apua ja myyjältä korvauksia. Politiikan puolella vastaavaa palvelua ei ole.

Länsimaisen siviilioikeuden perustana oleva Rooman valtakunnan laki kehittyi tuhannen vuoden aikana hyvin perusteelliseksi, mutta kuluttajansuojasta oli voimassa yksinkertainen periaate: kauppaa tehtäessä ostaja on aina vastuussa tekemisistään: caveat emptor – ostaja varokoon.

Se on hyvä periaate edelleen. Jos on vähänkään syytä epäillä kaupan kohteeksi aiotun tuotteen tai palvelun laatua, on parasta jättää se ostamatta. Ilmankin pärjätään.

Nykyajan kuluttajansuojalait on kuitenkin tehty yllyttämään turhaa kulutusta. Jos ostaja erehtyy luottamaan vilpilliseen myyjään, hän voi saada oikeuslaitokselta apua ja myyjältä korvauksia.

Politiikan puolella vastaavaa palvelua ei ole. Jos tulee äänestäneeksi vilpillistä poliitikkoa, rahojaan ei voi saada takaisin, vaan on odotettava vaalikauden loppuun ennen kuin pääsee kostamaan.

Savossa tämä kyllä tiedetään. Siellä on voimassa roomalaisen oikeuden kuluttajansuojapykälästä oma versio: caveat auditor, kuulija varokoon. Tavallisimmin tämä periaate tunnetaan muodossa "kun poliitikko X puhuu, vastuu siirtyy kuulijalle".

Viime päivinä politiikan asiakas on todellakin saanut varoa kuulemaansa. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö syytti pääministeri Juha Sipilää(kesk) valehtelusta, kun tämä oli sanonut lehtihaastattelussa, että "Punavihreä puoli kieltäisi käytännössä metsien käytön kokonaan ja sitä kautta suomalaiset työpaikat."

Yritin saada sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Sipilältä tähän väitteeseen täsmennystä, ja hän perääntyikin jonkin verran ja sanoi jonkun vihreän kansanedustajan puhuneen hakkuiden lopettamisesta. Selvää ei saatu siitä, kuka oli kyseessä ja milloin tämä vaatimus olisi esitetty.

Helsingin Sanomat kävi läpi Sipilän väitteitä ja asettui Ville Niinistön kannalle: Sipilän väite ei pitänyt paikkaansa. Sipilä puhui siis muunneltua totuutta. Jos joku haluaa käyttää v-sanaa, niin sekin sopii, paitsi eduskunnassa, jossa on tapana teeskennellä, että eihän kukaan sentään valehtele.

Eipä tosin Ville Niinistö itsekään ole aina pysynyt totuudessa. Pari vuotta sitten hän innostui väittämään julkisesti, että Suomesta olisi pakkopalautettu Afganistaniin lapsia ja raskaana olevia naisia. Tieto oli yhtä väärä kuin Sipilän metsäpuheet. Niinistö sentään pyysi anteeksi "väärää tietoa".

Kannatusmittauksia johtavan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Antti Rinne sairastui vuodenvaihteessa Espanjan-lomalla ja katosi julkisuudesta viikkokausiksi.

Kansalle kerrottiin ensin, että Rinne on sairastunut keuhkokuumeeseen, ja sattumalta samaa tautia poti myös hänen vaimonsa. Pikku hiljaa totuus paljastui aivan toiseksi: Rinteen vaimolla olikin vain lievempi hengitystieinfektio, mutta Rinne itse oli hengenvaarassa hoitamatta jääneen sydäninfarktin vuoksi.

Edes puolueen muut johtohenkilöt eivät näyttäneet olleen perillä puheenjohtajansa tilanteesta. Rinteen sähköpostissa oli viikkokausia useita haastattelupyyntöjä. Niihin ei vastattu.

Vasta 23. helmikuuta Rinne tuli julkisuuteen. Ilta-Sanomien haastattelussa hän kertoi saaneensa "lääkäreiltä" terveen paperit.

Jutun yhteydessä julkaistiin yhden lääkärin kirjoittama todistus, josta kuitenkin puuttui sairausloman päättymisen päivämäärä. Lehti korjasi juttuaan myöhemmin: "Jutussa oli aluksi lääkärintodistuksesta skannattu kuva, josta puuttui tarkka päivämäärä. Kuvan mukaan Rinne olisi työkykyinen ”.3.2019”.

Päivämäärä siis puuttui, mutta ei hätää. Jostakin löytyi pian uusi lääkärintodistus, jossa maaliskuuta tarkoittavan kolmosen eteen oli ilmestynyt ykkönen. Herää epäily, ettei Rinteen työkuntoisuuspäivää olekaan päättänyt lääkäri, vaan joku muu. Onko täysin vainoharhaista kysyä, onko meille valehdeltu "lääkäreiden" mielipiteistä?

Keskustelin asiasta tänään tiistaina Rinteen ja hänen avustajansa kanssa, ja he vakuuttivat että oikea päivämäärä eli 1.3. oli merkitty lääkärintodistukseen alun perinkin. Virhe oli siis tehty Ilta-Sanomien toimituksessa. Ilta-Sanomien jutun kirjoittanut toimittaja Timo Haapala myöntää, että moka oli toimituksen. Ykkönen ei vain jostain syystä ensimmäisellä yrityksellä skannautunut, niin oudolta kuin se kuulostaakin.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on selvinnyt viime aikoina vähemmillä valehtelusyytöksillä, mutta perussuomalaisten piirissä häntä pidetään edelleen yhtenä maailmanhistorian pahimpana valehtelijana vuoden 2015 maahanmuuttokriisin vuoksi. Tuolloin sisäministerinä ollut Orpo sanoi, että "meillä ei olisi ollut mahdollisuutta jättää niitä turvapaikanhakijoita sinne Ruotsin rajalle".

Myöhemmin kävi ilmi, että Ruotsi ja Tanska kyllä pystyivät pysäyttämään maahantulijat rajoilleen, ilman mitään kansainvälisoikeudellisia seurauksia. Ehkä Suomikin olisi siis voinut ilmoittaa Ruotsille, että raja on kiinni.

Mutta valehteliko Orpo? Vastaukseksi kelvannee vanha kansanviisaus: "Poliitikko puhuu aina niin totta kuin voi."

Vaalien lähestyessä totuuden puhuminen muuttuu aina normaalia vaikeammaksi.

Roomalaisen oikeuden mukaan valehtelu ei sinänsä ollut rikollista, mutta valan rikkomisesta rangaistiin ankarasti. Äänestäjän kannattaa muistaa, että vaalilupaukset eivät ole valoja.