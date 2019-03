THL: Juha Sipilän hallitus sysäsi 38 500 köyhyyteen – Andersson: ”Syvensi pahinta kannustinloukkua”

Työttömien perusturvan taso on heikentynyt tällä hallituskaudella, selviää tiistaina julkistetusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Perusturvan riittävyyden arviointiraportista 2015–2019. Taustalla vaikuttavat etenkin työttömyysetuuksiin ja yleiseen asumistukeen tehdyt leikkaukset ja aktiivimallista johtuva etuuksien alentaminen.

Raportti on lakisääteinen ja vastaava arviointi tehdään jokaisen hallituskauden lopulla.

THL:n mukaan nykyisen Juha Sipilän (kesk) hallituksen tekemät sosiaaliturvan ja verotuksen muutokset ovat mukaan lisänneet köyhyyttä 0,3–0,7 prosenttiyksikköä. Määrä vastaa noin 38 500 henkilöä, kertoo tutkimuspäällikkö Jussi Tervola.

”Pienituloisimmat voivat paikata perusturvan heikennykset täysimääräisesti toimeentulotuesta, jota ei ole leikattu hallituskaudella. Toimeentulotuen rooli työttömän perusturvan paikkaajana on esimerkkitapauksissa kasvanut huomattavasti vuodesta 2015, jopa yli sadalla eurolla kuussa”, sanoo tutkimuspäällikkö Jussi Tervola THL:stä. (Juttu jatkuu graafin jälkeen.)

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson korostaakin, että perusturvaheikennykset ovat sysänneet yhä useamman suomalaisen toimeentulotuen eli viimesijaisen turvan varaan.

”Hallitus on käytännössä syventänyt yhtä pahinta kannustin- ja köyhyysloukkua. Toimeentulotuki on nöyryyttävä, ei sovi hyvin yhteen muiden perusturvan muotojen kanssa, ja sen varaan joutuminen ennakoi usein pitkittyviä talousongelmia”, Andersson sanoo.

”Raportti vahvistaa sen, minkä kaikki jo tiesimme. Hallituksen politiikka on ollut eriarvoistavaa ja köyhyyttä lisäävää. Pienituloisten asemaa on heikennetty. Erityisesti on lyöty yksinhuoltajia ja työttömiä. Sipilä ja Orpo kumppaneineen jättävät taakseen jäisen perinnön”, hän jatkaa.

Vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo laskee uuden raportin pohjalta, että perusturvan varassa elävien suomalaisten määrä on noussut nyt yli puoleen miljoonaan ihmiseen.

”Perusturvan takaama tulotaso ei monissa elämäntilanteissa riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta”, eduskuntavaaleissa ehdolla oleva Ohisalo toteaa.

Ohisalo katsookin, että tilanne on nurja, koska samaan aikaan työllisyys ja talous ovat kasvaneet.

”Talouskasvu ei nosta kaikkia ja siksi on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota niihin ihmisiin, jotka jäävät työn ulkopuolelle ja heikolle toimeentulolle. Nyt on nostettava perusturvan tasoa, uudistettava perusturvaa kohti perustuloa, joka yksinkertaistaisi tuen saamista ja helpottaisi työn vastaanottamista”, Ohisalo vaatii.

Andersson huomauttaa, että samaan aikaan perusturvan heikennysten kanssa hallitus on keventänyt ansiotuloverotusta noin 1,4 miljardia euroa.

”Suunnan on muututtava. Epäreilun ja eriarvoistavan politiikan pitää loppua, ja rikkaimpien verolahjojen sijaan meidän tulee parantaa pienituloisimpien asemaa. Sosiaaliturvan vastikkeellisuutta pitää vähentää ja joustavuutta lisätä, ja aktiivimalli on kuopattava saman tien”, Andersson vaatii.

