Yllätyskäänne eduskunnassa: Sirkka-Liisa Anttila ja Pertti Salolainen lykkäsivät sopeutumiseläkkeen poistoa

Kansanedustajien sopeutumiseläkettä ja sopeutumisrahaa koskevien lakimuutosten käsittely on lykkääntynyt eduskunnassa aivan istuntokauden lopulle ensi viikkoon. Asia pantiin tiistaina niin sanotusti pöydälle kahden kokeneen kansanedustajan ja ex-ministerin, Sirkka-Liisa Anttilan (kesk) ja Pertti Salolaisen (kok), vaatimuksesta.

Lakipaketti sopeutumiseläkkeen poistosta ja kansanedustajien eläkejärjestelmän muutoksesta on eduskuntaryhmien yhteinen. Sitä tukevat myös eduskunnasta jättäytyvien Anttilan ja Salolaisen puolueet.

Etenkin Salolainen, 78, on kritisoinut äänekkäästi nykyiseen eläkejärjestelmään sisältyvää jakoa ”kahdenlaisiin ministereihin”, missä hän itse on ex-ministerinä häviäjien puolella. Kansanedustajien eläkejärjestelmän laskentatapa ei huomioi 38 vuotta eduskunnassa pätkittäin istuneen Salolaisen ministerikausia vuosina 1987–1995.

Kansanedustajan eläke on laskettu uran pituuden ja enintään viimeisten 15 vuoden aikana uralta saadun ansion perusteella. Lakiuudistuksessa vaihtoehdoksi on tuotu myös 15 vuotta uran alusta, mutta Salolainen toi tiistain täysistunnossa esiin, että tämäkään ei ole hänelle edullinen malli.

”Tässä laissa on hyvää ja huonoa. Hyvää on se, että tämä sopeutumiseläke lakkautetaan. Huonoa on se, että tähän jää pahoja virheitä, todella pahoja. Tässä paha virhe on se, mikä tulisi poistaa, että eläkkeeseen laskettaisiin 15 vuotta joko uran alusta tai lopusta välivuodet pois lukien. Esimerkiksi allekirjoittaneella 38 vuoden kansanedustajavuosiin tämä ei yltäisi kummastakaan päästä”, Salolainen totesi.

Hän vaati lain muuttamista siten, että ”15 vuoden yhtenäinen kausi välivuodet pois lukien voidaan aloittaa mistä kohdasta tahansa, jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi”. Hän katsoo tulevansa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti myös uudessa lakialoitteessa.

”Onhan se tietysti aika mukava lähteä tästä kansanedustajan peruseläkkeelle kahdeksan vuoden ministerinä raatamisen jälkeen ja 38 vuoden jälkeen”, Salolainen sanoi.

”Ei voi olla niin, että osaa kansanedustajista kohdellaan oikein ja toisia väärin, jotkut voivat saada eläkettä ministerivuosista ja toiset eivät.”

Sirkka-Liisa Anttila yhtyi puheenvuoroon. Hänkin on pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ministeri, joka kuitenkin on toiminut välillä myös muissa töissä.

”Tulee tässä mieleeni, kun olen itse aikanaan istunut kolme vaalikautta perustuslakivaliokunnan työssä, että kyllä tämä esitys olisi kaivannut nyt perustuslakivaliokunnan tarkastelun siitä näkökulmasta, että meitä ei nyt tässä kohdella yhdenvertaisesti, aivan niin kuin edustaja Salolainen täällä erittäin hyvin kuvaili. Kun lainsäätäjät itse eivät pysty kohtelemaan toisiaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti, niin totta kai silloin pitäisi hälytyskellojen soida”, Anttila ihmetteli.

Hän ehdottikin asian jättämistä pöydälle ”sitä varten, että puhemiesneuvosto harkitsisi nyt vielä, onko tähän syytä pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto” kansanedustajien yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Salolainen kannatti esitystä, ja Anttila ehdotti puhemiehelle käsittelypäiväksi ensi viikon tiistaita 12. maaliskuuta. Näin myös päätettiin.

Eduskunnan istuntokauden on määrä päättyä jo perjantaina 15. maaliskuuta, joten uudistuksen läpivientiin ei jää paljoa aikaa.

Kansanedustaja Leena Meri, joka aiemmin kyseli Salolaiselta, kuinka pieni tämän kansanedustajaeläke tulisi olemaan, oli kummissaan ”pöytäämisestä”. Hän huomautti, että perustuslakivaliokunta on jo tukenut sopeutumiseläkkeen poistoa ja eläkejärjestelmän uudistusta.

”Itse kun olen perustuslakivaliokunnan jäsen, niin en sinänsä tätä nyt suoranaisesti osaa vastustaakaan, mutta tässä taisi tulla joillekin vähän yllätyksenä, että tämähän on ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. No, en tiedä, mutta on jännää, harmillista, että te ette ole tuonut tätä ryhmänjohtajille tiedoksi [aikanaan]”, Meri pohdiskeli.

Eduskunnan käänteestä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Lehden mukaan Leena Meren lisäksi muun muassa keskusta eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja istunnosta hetkellisesti poissa ollut puhemies Paula Risikko (kok) yllättyivät.

”Olen kyllä yllättynyt, enkä ollenkaan ilahtunut tästä pöydällepanosta. Aivan tarpeeton viive tästä syntyy”, Kaikkonen sanoo Iltalehdelle.

”Aion kysyä heiltä, miksi lakialoite piti pöydätä nimenomaan ensi viikon tiistaille eikä esimerkiksi huomiselle tai maanantaille, jolloin on istunto”, sanoo puolestaan Risikko.