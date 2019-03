Ilmastopaniikki-kirjan tekijä: Ilmastonmuutosta käytetään sumeilematta hyväksi – ”Media myy tuotteittaan ja poliitikot aatteitaan”

Toimittaja, kirjailija Matti Virtanen sanoo, että kimmoke tiistaina julkaistun Ilmastopaniikki-kirjan kirjoittamiseen oli halu avata ajatteluaan omille lapsilleen ja nuoremmille kollegoilleen.

”Lapseni ovat huolissaan siitä, että olenko sosiaalinen hylkiö, kun ajattelen niin kuin ajattelen. Mutta en minä ajattele näin ilkeyttäni, vaan siksi että olen utelias ja epäluuloinen”, Virtanen sanoo.

”Eikö toimittajan tehtävä ole juuri kyseenalaistaminen ja epäily.”

Virtanen toivoo suomalaiseen ilmastokeskusteluun paljon nykyistä enemmän harmaan sävyjä.

Hänen mukaansa Suomen ulkopuolella ilmastokeskusteluun osallistuvat ääriajattelijoiden lisäksi niin kutsutut lukewarmerit – eli haalentajat. Sellainen Virtanen sanoo myös itse olevansa.

Virtanen kertoo, että etenkin nuoremmat kollegat ovat vuosien varrella lähestyneet häntä huolestuneina. ”He kysyvät, että etkö sinä Matti usko ilmastonmuutokseen.”

”Käsitykseni on, että luonto on aina ollut väkivaltaisesti muuttava uhka ihmiselle”, Virtanen sanoo ja viittaa esimerkiksi Mesoamerikan kulttuureiden kohtaloon. Historiallinen alue nykyisen Väli-Amerikan tienoilla tuhoutui ilmeisesti hirmumyrskyjen takia.

”Historiassa on paljon merkkejä siitä, että ihminen ei pärjää luonnolle.”

Kun tarkastelussa on ihmiskunnan historia jääkauden jälkeen, tilanne on Virtasen mukaan pelottava. ”Mikä on planeetan kantokyky? Minulla on epäilys, että ongelmat liittyvät siihen, että ihmisiä on liikaa eivätkä niinkään siihen, että hiilidioksidia on liikaa.”

Virtanen kutsuu kirjaansa journalistiseksi haastattelukirjaksi, jota hän on ryydittänyt omilla ”mediakriittisillä” havainnoillaan.

Hän kertoo, että kirja muuttui kirjoittamisen aikana ja etenkin viime syksynä julkaistun IPCC:n ilmastoraportin myötä koko ajan mediakriittisemmäksi.

Hän sanoo, että ilmastonmuutosta käytetään sumeilematta omien tarkoitusperien edistämiseen. ”Media myy ilmastonmuutoksella tuotteittaan ja poliitikot aatteitaan.”

”Joku al-Assad voi mainiosti sanoa, että Syyrian pakolaiskatastrofi johtuu ilmastonmuutoksesta”, Virtanen sanoo ja viittaa Syyrian hirmuhallitsijaan.

”Voit olla vaikka millainen paskiainen, mutta kun sanot "ilmastonmuutos", vapaudut syyllisyydestä.”

Millaista vastaanottoa odotat kirjallesi?

”Odotan täystyrmäystä, koska olen ilkeä toimittajakollegoilleni. Toisaalta täystyrmäys voi olla parasta mitä myynnin kannalta voi toivoa.”

Ilmastopaniikki-kirjan kirjoittaja on Talouselämän toimittaja. Talouselämä ja Uusi Suomi kuuluvat molemmat Alma Talentiin.

