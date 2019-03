Hoivaskandaalin ryvettämä Esperi Care palkkaa satoja työntekijöitä – ”On tekojen aika”

Hoivaskandaalin ryvettämä hoivayhtiö Esperi Care kertoo aloittavansa mittavat toimet hoivan parantamiseksi. Esperi Care haluaa myös muuttaa koko hoiva-alan käytäntöjä Suomessa kaikilla tasoilla.

Viime viikot yhtiö on rypenyt syvällä hoivaskandaalissa, joka alkoi Valviran keskeytettyä yrityksen hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Yhtiötä pitkään johtanut Marja Aarnio-Isohanni erosi pian sen jälkeen kun epäkohdat olivat tulleet julkisuuteen. Valvira on keskeyttänyt tämän jälkeen myös kahden Attendon hoivakodin toiminnan Alavudella ja Utajärvellä.

Tapaukset tuskin jäävät tähän, sillä Valviran mukaan meneillään on satoja tarkastuksia hoivakodeissa eri puolilla Suomea. Näin arvioi Valviran ylijohtaja Markus Henriksson.

Alkuvuoden aikana Esperi Care on tehnyt laajaa analyysia siitä, miten henkilöstön hyvinvointia lisätään ja miten mahdollistetaan asukkaille laadukkaampi hoiva.

"Meillä on ollut tämän keskustelun aikana peiliin katsomisen paikka. Olemme arvioineet omaa toimintaamme kriittisesti ja käyneet läpi vaikuttamisen mahdollisuuksia. Analyysivaihe on nyt ohi, ja on tekojen aika", toteaa Esperi Caren vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi tiedotteessa.

Yhtiö kokoaa niin kutsutun laaturyhmän, johon kootaan Suomen parhaimpia hoivatyön asiantuntijoita.

"Laadukasta hoivaa tehdään asukkaita ja heidän omaisiaan, laadun kokijoita, ajatellen. Me tiedämme, mikä meidän osuutemme tässä laajassa hoivan laatuun liittyvässä keskustelussa on. Keskustelusta on kuitenkin synnyttävä jotain hyvää kaikille", sanoo Pirttijärvi.

Esperi Care antaa laaturyhmän työskentelylle vapaat kädet tarkistaa ja arvioida Esperi Caren yksiköt ja tukea yritystä laadunvalvontatyössä. Laaturyhmä tähtää yhtiön tarjoaman hoivan laadun parantamiseen. Lisäksi se voisi luoda Suomeen kansalliset hoivan laatukriteerit. Työ tehdään läpinäkyvästi ja avoimesti, ja sen johtopäätökset luovutetaan myös poliitikoille ja virkamiehille.

Kuntien sopimukset uusiksi

Esperi Care edellyttää jatkossa, että kuntien kanssa sovitaan hoitajamitoituksesta, joka arjessa hyvään hoivaan tarvitaan.

"Ainoa tapa tehdä vastuullisia sopimuksia kuntien kanssa on laatia ne jatkossa siten, että sovittujen hoitajien määrää ja tosiasiallisesti tarvittavien hoitajien määrää tarkistetaan tasaisin väliajoin. Näin me haluamme jatkossa toimia", Heini Pirttijärvi toteaa.

Lisäksi yhtiö käynnistää koulutusohjelman hoivatyön osaajien lisäämiseksi.

Nykyisen henkilöstön lisäksi Esperi Care on palkkaamassa satoja uusia työntekijöitä. Alalla on kuitenkin ollut työvoimapula jo pitkään.

Esperi Care käynnistää huhtikuussa hoiva-avustajan koulutusohjelman yhteistyössä ulkopuolisen koulutuksenjärjestäjän kanssa. Hoiva-avustajan tutkinto on lähihoitajan opintoihin valmistava koulutus.

Tavoitteena on tarjota hoiva-avustajan koulutus alasta kiinnostuneille ja sille soveltuville. Hoiva-avustajan tutkinnon kautta voi työllistyä hoiva-alalle ja jatkaa oppisopimuksella koulutusta lähihoitajaksi.

"Sitoudumme siihen, että menestyksekkäästi tutkinnon suorittaneet saavat jatkaa meillä oppisopimuksella halutessaan lähihoitajiksi", Pirttijärvi toteaa.

