”Tämä on väärin” – Eduskunnan konkarien veto sopeutumiseläkkeistä puhuttaa

Eduskunnan jättävien konkarikansanedustajien kannanotot kansanedustajien sopeutumiseläkettä koskien herättävät keskustelua.

Kansanedustajien sopeutumiseläkettä ja sopeutumisrahaa koskevien lakimuutosten käsittely on lykkääntynyt eduskunnassa aivan istuntokauden lopulle ensi viikkoon. Asia pantiin tiistaina niin sanotusti pöydälle kahden kokeneen kansanedustajan ja ex-ministerin, Sirkka-Liisa Anttilan (kesk) ja Pertti Salolaisen (kok), vaatimuksesta.

Oppositiopuolue vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen kritisoi konkarien toimintaa ja kokee, että he tekevät väärin.

”Kansanedustajien sopeutumiseläke ei liene suurin asia, mutta sen kohtuulllistaminen on periaatteellisesti erittäin tärkeää. Olemme yhdessä eduskunnassa sopineet korjaavamme lain. Nyt kaksi konkariedustajaa (Kok,kesk) yrittävät viivyttämällä ehkä jopa kaataa asian. Jos asiaa ei ehditä käsitellä vaalikauden aikana, se kaatuu ja viivästyy pitkälle vaalien yli. Aikaa keskustella yksityiskohdista on kyllä ollut ja kyseessä on tietenkin kompromissi. Tällainen toiminta on väärin, se nakertaa yleistä luottamusta eduskuntaan ja vetää lokaan myös meitä, jotka emme tätä sopeutumiseläkettä missään olosuhteissa edes saisi”, Parviainen kirjoittaa Facebookissa.

Sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo rauhoittelee kohua.

”Kansanedustajien sopeutumiseläke jää sovitusti historiaan. Nou hätä. Vain perussuomalaiset on yhteisesti sovitusta ulkona. Pikkunäppärät temput eivät yhteistä päätöstä vaaranna”, Elo tviittaa.



Oppositiopuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri ihmettelee konkarien vetoa.

”Kysyin salissa että mikä se ’pieni’ ja epäoikeudenmukainen eläke on jolla joutuvat tulemaan toimeen? Ei tullut vastausta”, Meri tviittaa.

Etenkin Salolainen, 78, on kritisoinut äänekkäästi nykyiseen eläkejärjestelmään sisältyvää jakoa "kahdenlaisiin ministereihin", missä hän itse on ex-ministerinä häviäjien puolella. Kansanedustajien eläkejärjestelmän laskentatapa ei huomioi 38 vuotta eduskunnassa pätkittäin istuneen Salolaisen ministerikausia vuosina 1987–1995.

Salolainen on myös Twitterissä korostanut tiistaina, että hän kannattaa sopeutumiseläkkeen poistoa, mutta pitää ongelmallisena sitä, että uusi laki kohtelisi kansanedustajia eri tavoin.

