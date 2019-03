Jan Vapaavuori sotesta MTV:llä: ”Surullista – iso osa poliittista järjestelmää pelaa vain peliä”

Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori kritisoi käynnissä olevaa sote-uudistuksen prosessia MTV:llä Jaakko Loikkasen Asian ytimessä -ohjelmassa.

”Ikään kuin olisi potilas jo saattohoidossa, mutta omaiset vielä kuvittelevat, että tapahtuisi ihmeparantuminen”, Vapaavuori kuvasi nykytilannetta, jossa hallitus yrittää puskea viimeiseen asti uudistusta läpi.

Eduskunnan ”sote-valiokunta” eli sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti eilen viikon kestäneen kohun päätteeksi kuulla vielä suuren määrän ulkopuolisia asiantuntijoita sote-uudistuksen perustuslainmukaisuudesta. LUE LISÄÄ: Eduskunta: Sotesta vielä uudet asiantuntijakuulemiset

Perustuslainmukaisuus tulee varmistaa valiokunnan mietintöä varten. Tuo mietintö puolestaan valmistuessaan ajallaan olisi se, joka eduskunnan täysistuntoon vietäisiin ja josta äänestettäisiin.

”On hämmentävä kysymys, [miksei peliä puhalleta poikki]. Tuntuu siltä, että tässä pelataan vain sitä Mustaa Pekkaa, että kenen sylissä se on, kun räjähdys tapahtuu”, Vapaavuori sanoo.

”Kyllä se nyt pitäisi ymmärtää, että ei tämä tästä tule”, hän jatkaa.

Vapaavuori korosti useaan otteeseen näkemyksensä, että sote-lakiesitykset eivät ole neljännelläkään kerralla perustuslain mukaisia. Vapaavuoren mielestä julkisuudessa on ajateltu, että hallituksen antama vastine viimeisimpään perustuslakivaliokunnan lausuntoon olisi jotenkin automaattisesti perustuslain mukainen.

”Ajateltiin, että se on ikään kuin automaattisesti perustuslain mukainen tämä vastine, ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa päätettiin hyvin hämmentävissä oloissa, ettei kuulla edes asiantuntijoita. Nyt kun on muutama päivä mennyt, niin on käynyt ilmi, että tästä on peräännytty, nyt kuullaankin asiantuntijoita. Uhkana on, että menetetään sivistysvaltioon kuuluvan lainsäädäntöprosessin keskeisiä elementtejä. Että asiat aidosti selvitetään, tutkitaan, mietitään että onko edes neljäs yritys perustuslain mukainen, eikä yritetä runtata sitä jollain ihan hirveällä kiireellä ja pienellä enemmistöllä läpi”, Vapaavuori sanoo.

Asiantuntijoiden kuuleminen tarkoittaa sitä, että sote-valiokunnalta kestää huomattavasti kauemmin muodostaa mietintö samalla kun aika käy vähiin.

Eduskunnan ennakkoon sovittu viimeinen istuntopäivä on perjantai 15. maaliskuuta, mutta puhemiehistö voi pidentää istuntokautta.

Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta.

