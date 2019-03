Kokoomuslaiset hermostuivat Greenpeacen kiikkujiin – ”Timo, on vaikea uskoa että tosissasi epäilet sitä”

Kokoomuksen kansanedustajat Arto Satonen ja Timo Heinonen pohtisivat uudelleen, voiko ympäristöjärjestö Greenpeacen henkilökuntaa enää käyttää asiantuntijoina eduskunnassa.

Satonen ja Heinonen toivat keskiviikkona sosiaalisessa mediassa esiin huolensa Greenpeacen aktivistien kiipeilytempauksesta Eduskuntatalolla. Aktivistit kipusivat Eduskuntatalon pylväisiin iltapäivällä.

”Eduskunnan turvallisuutta tulee vahvistaa. Eduskuntatalon tolppiin pystyy kiipeämään ilman että kukaan pystyy sitä estämään. Poliisi ei saa edes henkilöitä sieltä alas. Miettikääpä mitä voisi tapahtua ja mitä heillä on repuissaan”, Heinonen kyseli.

Hän oli tyytyväinen siihen, että poliisi lopulta otti pylväissä kiikkuneet aktivistit alas.

”Hyvää toimintaa. Ainoastaan ihmettelin että he saivat jatkaa toimintaansa niin pitkään eikä siihen puututtu. Ei voinut olla varmuutta mitä esim repuissa heillä oli. Lasin takana eduskunta kokoontui samaan aikaan kokouksiinsa.”

Heinosen puoluetoveri Arto Satosen mukaan ”Greenpeacen kiipeilytempaus eduskuntatalon pylväissä osoittaa sellaista toimintatapaa, että eduskunnan on vakavasti harkittava voidaanko Greenpeacen väkeä enää kuulla valiokunnissa asiantuntijoina”.

”He ovat valinneet ulkoparlamentaarisen tavan vaikuttaa.”

”Minustakin eduskunnan tulee arvioida voidaanko näitä tahoja enää kutsua eduskunnan valiokuntiin kuultaviksi. He eivät kunnioita eduskuntaa”, Heinonen tuki.

Greenpeacen kiipeilytempaus eduskuntatalon pylväissä osoittaa sellaista toimintatapaa, että eduskunnan on vakavasti harkittava voidaanko Greenpeacen väkeä enää kuulla valiokunnissa asiantuntijoina. He ovat valinneet ulkoparlamentaarisen tavan vaikuttaa. #vaalit #demokratia — Arto Satonen (@artosatonen) March 6, 2019

Greenpeace otti Twitter-tilillään kantaa Heinosen huoliin reppujen sisällöstä.

”Timo, on vaikea uskoa että tosissasi voit epäillä Greenpeacen kiipeilijöiden repuissa olevan jotain vahingollista. Greenpeace ei ole turvallisuusuhka eikä -riski. Käytössä oli kaikki asianmukaiset turvavarusteet kypäristä varmistuksiin, alataso oli eristetty huomionauhoin jne”, järjestö opponoi.

Heinosen mukaan aktivistit halusivat muun muassa peittää kasvonsa. Greenpeace kiisti tämän.

”Ei. Toimintatapoihimme kuuluu nimenomaan omilla kasvoilla esiintyminen. Lailliset seuraukset kannetaan. Tämä on koko kansalaistottelemattomuuden idea ja periaate johon jokainen aktivistimme on koulutettuna sitoutunut. Jos siellä jotain on peitetty niin kylmyyden takia korkeintaan”, järjestö vastaa.

Timo, on vaikea uskoa että tosissasi voit epäillä Greenpeacen kiipeilijöiden repuissa olevan jotain vahingollista. Greenpeace ei ole turvallisuusuhka eikä -riski. Käytössä oli kaikki asianmukaiset turvavarusteet kypäristä varmistuksiin, alataso oli eristetty huomionauhoin jne. — Greenpeace Suomi (@GreenpeaceSuomi) March 6, 2019

Poliisin mukaan noin 250 ihmistä osallistui Greenpeacen ilmastomielenosoitukseen. Virkavalta otti Eduskuntatalolla kiinni kahdeksan henkilöä, jotka kiipesivät eduskuntatalon pylväisiin. Rikosnimikkeet ovat julkisrauhan rikkominen ja niskoittelu poliisia vastaan.