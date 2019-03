”Koko Suomi otetaan nyt koelaboratorioksi” – Hallitukselle varoitus suomalaisten terveystietojen myymisestä

Hallituksen esitys suomalaisten terveystietojen luovuttamisesta toissijaiseen käyttöön etenee eduskunnassa, mutta ei ilman opposition vastalauseita ja huolia kansalaisten tietosuojasta.

Toisiolain toteutuessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja sekä muita terveystietoja voitaisiin käyttää aiempaa laajemmin muussakin kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Nykyisin tietoja luovutetaan viranomaisille ja tutkimuskäyttöön esimerkiksi lääkealan yrityksille, mutta jatkossa sallittu yrityskäyttö laajentuisi muun muassa kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Hallitus on kuvannut toisiolain tavoitetta mainoslauseella ”malmikasasta kansalliseksi aarteeksi”. Suomen kattavien terveys-, rekisteri- ja geenitietojen käytön uskotaan kiinnostavan muun muassa kansainvälisiä lääkeyrityksiä.

Oppositioedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja Anneli Kiljunen (sd) varoittivat keskiviikkona lain ensimmäisessä käsittelyssä siitä, että runsaasti korjattuun esitykseen on voinut jäädä pahoja aukkoja. Esitystä on demariedustajien mukaan parannettu paljon tietosuojan osalta, mutta samalla se on mennyt niin pitkälti uusiksi, että ”lakiesitys jää repaleiseksi, sekavaksi ja epäselväksi”.

”Hallituksen esitys ei turvaa riittävää henkilötietosuojaa. Koko Suomi otetaan nyt koelaboratorioksi ilman riittävää turvaa ja kokemusta siitä, että henkilötiedot ovat suojassa kaikissa olosuhteissa. Mittava järjestelmä, joka sisältää laajasti arkaluonteisia henkilötietoja yhdistettynä eri rekistereistä, on lisäksi riskialtis hakkerointiyrityksille”, Kiljunen sanoi eduskunnassa.

Hänen mukaansa terveystietojen toissijaista käyttöä tulisi kokeilla ensin suppeassa muodossa ja kehittää lainsäädäntö näiden kokemusten pohjalta.

”Nyt aikataulu ei riitä mihinkään testaamiseen tai vaiheistamiseen.”

Mäkisalo-Ropponen kertoi eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan pohtineen, että uuden teknologian käyttöönotossa pitäisi aina käydä syvällistä eettistä keskustelua hankkeiden riskeistä.

”Minusta tämä hallituksen alkuperäinen lakiesitys oli erittäin hyvä esimerkki tällaisesta, rohkenenko sanoa vastuuttomuudesta, mutta onneksi valiokunta toimi tässä asiassa paljon paremmin. Alkuperäisen esityksen mukaan ihmisten tietoja olisi vielä paljon vapaammin saanut jakaa eri tahoille eikä edes tietojen anonyymisyydestä olisi voitu olla varmoja”, kansanedustaja sanoi.

Hän pelkää, että runsas paikkailu on jättänyt lakiesitykseen ”pahoja valuvikoja ja jopa virheitä, jotka voivat vaarantaa ihmisten tietosuojan ja ‑turvan”.

”Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta minun mielestäni tällaista riskiä ei olisi pitänyt ottaa”

”Minusta on väärin, että koko Suomi on ikään kuin asetettu nyt sitten koelaboratorioksi ja nyt sitten katsotaan, mitä mahdollisesti tapahtuu. Toivottavasti kaikki menee hyvin, mutta minun mielestäni tällaista riskiä ei olisi pitänyt ottaa”, Mäkisalo-Ropponen lausui.

Hän huomautti keskustelussa pitävänsä lakiesityksen tavoitetta sinänsä hyvänä.

”Edelleen korostan, että tämän lakiesityksen tavoitteet ovat erittäin tärkeitä.”

Sosiaalidemokraattinen valiokuntaryhmä jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vastalauseen, ja Kiljunen kertoi esittävänsä lakiehdotuksen hylkäämistä eduskunnan toisessa käsittelyssä.

Hallitusta edusti keskustelussa keskustan Pekka Puska, sote-valiokunnan jäsen, jonka mukaan lakiesityksen mukainen yhtenäinen, yhdelle lupaviranomaiselle keskitetty järjestelmä olisi turvallisempi kuin nykyinen, jossa tietojen luovuttamisesta päätetään hajanaisesti eri viranomaistahoilla.

”Yksi ammattitaitoinen keskitetty viranomainen voi toimia paljon paremmin, turvaten paljon paremmin tietosuojan kuin nykyinen hyvin hajanainen järjestelmä, jossa on erilaisia eri periaatteilla toimivia rekisterinpitäjiä”, Puska sanoi.

”Kysymys ei ole koelaboratoriosta, vaan kysymys on nykyisen systeemin olennaisesta parantamisesta.”

Puskakin myönsi, että uutta lupaviranomaista koskeva lainkohta on kirjoitettu ”hieman epäselvästi”.

Siihen Puska ei ottanut kantaa, että kaikesta huolimatta toissijaista käyttöä on määrä laajentaa ja lisätä. Hän painotti, että ihmisten henkilötietoja ei myydä kaupallisiin tarkoituksiin, vaan yrityksille myydään ”yhdistettyjä tilastotietoja”.

Mäkisalo-Ropponen nosti esiin tietosuoja-asiantuntijoiden usein mainitseman huolen: tietosuojaan ja anonymisointiin ei aina voi luottaa.

”Kun lukee kertomuksia maailmalta, niin kyllä maailmalla on runsaasti näyttöä esimerkiksi siitä, että tiedon anonymiteetti on saatu puretuksi, ja toisaalta myös siitä, että tietoja on jaettu eteenpäin tahoille, joille henkilö itse ei ole antanut lupaa, siis niitä on jaettu eteenpäin, ja ihminen itse, joka on alun perin sen tiedon antanut jollekin taholle jaettavaksi, ei tiedä, minne kaikkialle se on sitten eteenpäin mennyt”, hän sanoi.

Hän huomautti, että muun muassa tietosuojavaltuutettu ja Bioetiikan instituutin johtaja Heikki Saxén ovat kantaneet huolta toisiolain seurauksista. LUE LISÄÄ: Asiantuntija varoittaa: Google petti räikeästi lupauksensa – Suomenkin terveystiedot lipuvat helposti väärään käyttöön

”[He ovat] ottaneet voimakkaasti kantaa, että me suhtaudumme liian luottavaisesti tähän asiaan emmekä ole uskaltaneet kohdata niitä riskejä ja niitä uhkia, joita tähän mahdollisesti liittyy.”

