Esperi Caren korjausliike raivostutti Tehyn – 72 000 hengen reservissä ”ammattilaisiakin saatavilla”

Hoivayritys Esperi Caren pyrkimys oman ilmoituksensa mukaan parantaa tarjoamansa hoivan laatua sai nihkeän vastaanoton alan ammattiliitoilta. Tehyn mukaan Esperin ”hoiva-avustajat” eivät ratkaise vanhustenhoidon osaamis- ja resurssivajetta.

Esperi ilmoitti tiistaina, että se aloittaa mittavat toimenpiteet hoivan parantamiseksi ja tämän nimissä ”käynnistää koulutusohjelman hoivatyön osaajien lisäämiseksi”. Yhtiö on tiedotteensa mukaan palkkaamassa satoja uusia työntekijöitä, mutta ongelmana on, että alalla on ollut työvoimapula jo pitkään.

Tähän vastatakseen Esperi käynnistää niin sanottujen hoiva-avustajien koulutusohjelman. Hoiva-avustajan tutkinto on lähihoitajan opintoihin valmistava koulutus, jonka kautta voi jatkaa oppisopimuksella koulutusta lähihoitajaksi.

”Sitoudumme siihen, että menestyksekkäästi tutkinnon suorittaneet saavat jatkaa meillä oppisopimuksella halutessaan lähihoitajiksi”, Esperin vt. toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ei lämmennyt avauksesta.

”Nyt jotain rajaa Esperi! Aloititte sitten osaamisen alennusmyynnin”, hän twiittasi.

”Hoiva-avustaja ei ole hoitotyön ammattilainen. Tällä manööverillä ei ratkaista osaamis- ja resurssivajetta ikäihmisten hoidossa! Reservissä on ammattilaisiakin saatavilla.”

Reservillä Rytkönen viittaa jopa 72 000 alaa vaihtaneen hoitoalan ammattilaisen joukkoon. Hoitoalalta on huomautettu, että koulutettua työvoimaa olisi siis tarjolla – ja kenties houkuteltavissa takaisin alalla paremmilla palkoilla.

Esperi vastasi tyrmäävään kritiikkiin uudella tiedotteellaan tiistaina. Yhtiön mukaan hoiva-avustajien koulutus on yksi vastaus alan työvoimapulaan.

”Kuten tiedotteessamme totesimme, emme tule korvaamaan yhtään lähihoitajaa hoiva-avustajalla. Työssäoppijoita ei lasketa mitoitukseen, vaan he tulevat normaalin sovitun hoitajamitoituksen päälle. Emme myöskään tavoittele koulutusohjelmalla euronkaan säästöä – päinvastoin tämä on meiltä investointi ja avaus työvoimahaasteen selättämiseen”, Esperi Caren henkilöstöjohtaja Maria Pajamo sanoo tiedotteessa.

Esperi Care on kutsunut Tehyn ja Superin edustajat keskustelmaan asiasta torstaina.

Tehyn koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco vastasi liiton verkkosivuilla tarkemmin siihen, miksi ay-väki ei näe hoiva-avustajia ratkaisuksi ”monisairaiden ja monia lääkityksiä käyttävien ikäihmisten hoivassa ja hoidossa”. Hän kuvaa tätä, kuten muitakin vanhustenhoidon skandaalin jälkeen nähtyjä toimia, paniikkiratkaisuiksi.

”Suunnitteilla on hoiva-avustajien pikakoulutusta. Siinä menestyville luvataan oppisopimuspaikka lähihoitajaopintoihin. Jatkavatko heikosti menestyneet hoiva-avustajina? Jo tyydyttävän tason osaaminen on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden mukaan varsin vaativaa: asiakkaat saavat turvallista hoivaa ja välttyvät kuolemaan johtavista hoitopoikkeamista. Nyt näyttäisi siltä, että siinä on paikoin onnistuttu vaihtelevasti”, Coco kirjoittaa viitaten Esperin hoivakotien ongelmiin.

Hänen mukaansa ensimmäinen ongelma on jo se, että osaajapulasta kärsivistä hoivalaitoksista ei löydy työssäoppijoille koulutusresursseja. Lisäksi avustavat tehtävät tulisi Cocon mukaan vanhustenhoidossa pitää selvästi erillään varsinaisesta hoitotyöstä, kuten lääkehoidosta, potilasturvallisuuden takaamisen vuoksi.

Cocon ratkaisu tilanteeseen olisi aiemmin kuultu: ”palkka ja työolot kuntoon, mikä mahdollistaa sen, että koulutetut ammattilaiset palaavat takaisin sosiaali- ja terveysalalle”.

