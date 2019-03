Ministeriön neuvos: ”Tavallisessa notifikaatiossa” on riski – Suomen pelitila kutistuisi

Hallituksen sote-uudistuksesta kaavailema oikeusvarmuusilmoitus avaa neuvottelun Euroopan komission kanssa, kun varsinainen notifikaatio tai valtiontuki-ilmoitus rajaisi Suomen neuvottelutilaa.

Näin kirjoittaa työ- ja elinkeinoministeriön kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen ministeriön blogissa. Hyvärinen työskentelee ministeriön Toimivat markkinat ja kilpailullisuus -yksikössä, joka valmistelee ja välittää valtiontuki-ilmoitukset komissiolle.

”Vähemmälle huomiolle julkisessa [notifikaatio-] keskustelussa on jäänyt, että epäselvässä oikeudellisessa tilanteessa muun kuin oikeusvarmuusilmoituksen tekeminen sisältää selviä riskejä jäsenvaltion kannalta”, Hyvärinen kirjoittaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi helmikuussa antamassaan lausunnossa, että sote-uudistuksesta pitää tehdä komissiolle valtiontukea raportoiva notifikaatio tai vaihtoehtoisesti valinnanvapauden voimaantuloa on viivästytettävä siten, että se astuisi voimaan ”määriteltävin osin […] vasta komission hyväksyttyä sille asianmukaisesti notifioidun” lakipaketin.

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio totesi tuoreeltaan Uudelle Suomelle, että hallituksen vaihtoehdot ovat notifioida tai notifioida ja odottaa.

Hallitus kuitenkin katsoi, että sotesta voidaan tehdä kevyempi notifikaatio eli niin kutsuttu oikeusvarmuusilmoitus.

”Oikeusvarmuusilmoitus on jäsenvaltiolle virallinen tapa saada selvyys siihen, sisältyykö ilmoitettuun järjestelyyn lainkaan EU-oikeuden mukaista valtiontukea. ’Tavallinen’ valtiontuki-ilmoitus [notifikaatio] puolestaan tehdään, kun jäsenvaltio myöntää selvästi EU-oikeuden mukaista valtiontukea”, Hyvärinen havainnollistaa eroa valtiontuki-ilmoituksen ja oikeusvarmuusilmoituksen välillä.

Hyvärisen mukaan ero merkitsee sitä, että oikeusvarmuusilmoitus käynnistää neuvottelutilanteen EU-komission kanssa siitä, onko järjestelmässä valtiontukea, kun taas valtiontuki-ilmoituksessa tukielementti myönnetään heti kättelyssä.

”Jäsenvaltion kannalta [valtiontuki-ilmoitus-] menettely käytännössä siis rajaisi merkittävästi vaihtoehtoja, joilla järjestelmä voitaisiin kansallisesti toteuttaa. Samalla komissiolla olisi enemmän sanavaltaa ilmoitetun järjestelmän perusteisiin yksityiskohtia myöten”, Hyvärinen kirjoittaa.

Esimerkiksi kauppaneuvos nostaa Suomen viimeksi tekemän oikeusvarmuusilmoituksen vuodelta 2009. Tuolloin Suomi halusi selvityttää, onko eräiden kiinteistösijoitusyhtiöiden vapautus tuloverosta valtiontukea vai ei. Epäselvyys johtui siitä, että verovapautus edellytti voittojen välitöntä jakamista osakkeenomistajille.

”Oikeusvarmuusilmoitusta koskevassa menettelyssä – joka muuten kesti 12 kuukautta – asian valtiontukioikeudellisesta luonteesta väännettiin perinpohjaisesti komission kanssa. Komissio päätyi lopulta sille Suomen esittämälle kannalle, että verotoimenpide ei tule lainkaan valtiontukisääntöjen piiriin”, Hyvärinen kertoo.

”Mikäli Suomi olisi tehnyt komissiolle tapauksesta tavallisen valtiontuki-ilmoituksen, komissio olisi todennäköisesti torpannut järjestelmän täytäntöönpanon alkuunsa”, hän jatkaa.

Hyvärinen kertoo Uudelle Suomelle, ettei oikeusvarmuusilmoitusta ole toistaiseksi tehty. Sen valmistelu on kuitenkin käynnissä ja hallitus on aiemmin ilmoittanut, että oikeusvarmuusilmoitus lähetetään komissiolle vielä tämän viikon aikana. Hyvärinen vahvistaa, että tämä on edelleen tavoite.

