Oikeusministeri Häkkänen: ”Isis-taistelijoiden palaamista tulee välttää”

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) linjasi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että Suomi ei halua Isis-taistelijoita takaisin maahan. Häkkäsen mielestä taistelualueelta palaavien henkilöiden tilanne tulisi käsitellä kansainvälisellä tasolla.

”Uskon, että tässä salissa ja Suomessa ja varmaan Euroopassakin aika laaja konsensus siitä, että Isis-taistelijoiden palaamista tulee välttää. Se, että he eivät palaa mihinkään Euroopan maihin. Varsinkaan, jos he pyrkivät tulemaan takaisin taistelutehtävistä. Tätä tuskin kukaan tässäkään salissa haluaa. Ja siitä syystä voisi olla järkevää, että olisi kansainvälinen tuomioistuinmenettely, jossa kaikki nämä taistelualueelta palaavat henkilöt käsitellään yhdessä kansainvälisessä tuomioistuinmenettelyssä. Näin yleensä menetellään, jos on laajoja konfliktialueita, josta ihmisiä pakenee useisiin eri maihin. Tämä olisi hallittu toimintatapa. Sisäministeri on tänään tehnyt tästä esityksen, nyt oikeusministeri pohtii tätä. Erittäin problemaattinen, laaja kokonaisuus. Tiedetään aiemmista konflikteista, ettei ole helppo asia, mutta joka tapauksessa ongelma pitää mahdollisuuksien mukaan ratkoa Suomen rajojen ulkopuolella”, Häkkänen sanoi.

Sininen tulevaisuus linjaa, että Suomesta vapaaehtoisesti Isisin riveihin lähteneille aikuisille ei pitäisi osoittaa sympatiaa.

”Suomen valtion ei pidä auttaa Suomesta Isisiin liittyneitä aikuisia mitenkään Lähi-idässä, mutta lapsille on tapauskohtaisesti osoitettava armoa. Suomi kunnioittaa kansainvälistä lapsen oikeuksien sopimusta. Naisten osalta täytyy muistaa, että ISIS-taistelijoiden vaimot eivät todennäköisesti ole viattomia uhreja, vaan osallisia terroristijärjestön toimintaan”, sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kirjoittaa blogissaan.

”Suomen perustuslain mukaisesti jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus palata Suomeen. Nämä henkilöt on tuomittava paikan päällä tai jos nämä kansalaiset palaavat Suomeen, on heidät otettava välittömästi turvallisuusviranomaisten huostaan ja käynnistettävä tutkinta. Rikoksiin syyllistyneet kansalaiset tuomitaan Suomessa meidän lainsäädäntömme mukaisesti”, Elo jatkaa.

Elo myös esittää, että tulevaisuudessa kansalaisuuden menettämisen pitäisi olla mahdollista myös kansallisen turvallisuuden vaarantamisen nojalla.

”Isisin riveissä taisteleville on myös voitava jatkossa asettaa maahantulokielto kansallisen turvallisuuden perusteella”, hän kirjoittaa.

