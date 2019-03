Kansanedustaja: ”Näinkö vaivihkaa sote kaatui? – Kukaan ei sano ääneen”

Oppositiokansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja Touko Aalto toteavat, että sote-uudistus on jo kaatunut.

Pekonen kertoo Twitterissä kansanedustajien saamista kutsuista, jotka vahvasti asiaan viittaavat. Pekonen ihmettelee, kaatuiko sote nyt kaikessa hiljaisuudessa.

Yle Uutisten mukaan perustuslakivaliokunta on nyt lopettanut maakuntalakien tekemisen, mikä tarkoittaa soten kaatuneen siihen.

”No näinkö vaivihkaa se sote kaatui? Kukaan ei sano eduskunnassa aiheesta mitään ääneen, mutta nyt tulee edustajille kutsut ensi viikon täysistuntoihin klo 10. Valiokunnat eivät kokoonnu täysistunnon kanssa päällekkäin”, Pekonen tviittaa.

No näinkö vaivihkaa se #sote kaatui? Kukaan ei sano eduskunnassa aiheesta mitään ääneen, mutta nyt tulee edustajille kutsut ens viikon täysistuntoihin klo 10. Valiokunnat eivät kokoonnu täysistunnon kanssa päällekkäin. — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) March 7, 2019

Eduskunnan verkkosivujen mukaan ensi viikolla täysistunnot alkavat kello 10 tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.

Pekonen on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Touko Aallon mukaan soten kaatuminen on jo jokaiselle selvä asia.

”Kaikki puolueet ja kaikki kansanedustajat tietävät, että sote on jo kaatunut. Hallitus ei ole kuitenkaan pystynyt ääneen sanomaan, että keisarille ei ole vaatteita. Hallitus miettii enää sitä, miten sen pukisi sanoiksi ja kuka sen sanoisi. Luultavasti Paula Risikko, pian”, Aalto tviittaa.

Kaikki puolueet ja kaikki kansanedustajat tietävät, että #sote on jo kaatunut. Hallitus ei ole kuitenkaan pystynyt ääneen sanomaan, että keisarille ei ole vaatteita. Hallitus miettii enää sitä, miten sen pukisi sanoiksi ja kuka sen sanoisi. Luultavasti @paularisikko , pian. — Touko Aalto (@ToukoAalto) March 7, 2019

Yle Uutiset kertoo lähteisiinsä viitaten, että hallituspuolueissa on jo todettu, että soten aika loppuu kesken.

Ylelle kerrotaan eri kokoomuslähteistä, että puolue odottaa puhemiesneuvoston ratkaisevan perjantaina sote-valmistelun lopettamisen. Puhemiehistön kokous on Ylen mukaan kello 10.

Ylen mukaan pääministeripuolue keskustan keskeiset poliitikot kokoontuivat pääministeri Juha Sipilän johdolla Kesärantaan pohtimaan puolueen heikkoa gallup-menestystä ja soten kohtaloa. Ylen lähteen mukaan kokouksessa on selvitetty sotesta viimeiseen asti kiinni pitävälle Sipilälle, miksi sote ei onnistu.

LUE PUHEENVUOROSTA: Seppo-Juha Pietikäinen: Sote- ja maakuntauudistuksesta ei tullut valmista

”Sote-uudistus on todellisuudessa jo kaatunut. Kaikki tietävät sen. Ilmeisesti keskustalle on liian vaikea paikka myöntää tämän ääneen, joten nyt vaan odotetaan sitä, kuka hallituksessa tulee olemaan se henkilö, jossa on johtajuutta tarpeeksi lopettaa tämä farssi”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tviittaa. Anderssonin mielestä Sipilä ei nyt kehtaa myöntää tappiotaan.

Sote on alusta asti ollut heikosti johdettu prosessi, kun parlamentaarisen yhteistyön sijasta valittiin lehmänkauppojen, kiireen ja markkinaehtoisuuden tie. Nyt heikko johtaminen vielä huipentuu siihen, että Sipilä ei kehtaa myöntää tappionsa, vaan siirtää tämän vastuun Risikolle — Li Andersson (@liandersson) March 7, 2019

LUE MYÖS:

Kokoomusnuorten puheenjohtaja sanoi sen ääneen: ”Sote kaatuu”

Jan Vapaavuori sotesta MTV:llä: ”Surullista – iso osa poliittista järjestelmää pelaa vain peliä”