Sanna Marinin sote-vastaus ihmetyttää: ”En voi uskoa todeksi”

Sinisten kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Tiina Elovaara ihmettelee suurimman oppositiopuolueen sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin kommenttia sote-uudistuksen jatkosta.

Pääministerin paikalta tänään eronnut Juha Sipilä (kesk) sanoi kutsuvansa – jos niin halutaan – pyöreän pöydän keskustelun koolle kaatuneen sote-uudistuksen jatkosta.

Hallitus kaatui tänään, koska sote-uudistusta ei ehditä tehdä tällä hallituskaudella.

Myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi kutsuvansa kaikki eduskuntaryhmät koolle.

”On selvää, ettei Sipilän johdolla voida kokoontua pohtimaan soten jatkoa. Hänen mandaattinsa on päättynyt ja ihmiset valitsevat 14.4. eduskuntavaaleissa, kenen johdolla asioita, myös sotea, viedään eteenpäin”, Sanna Marin tviittasi tänään.

”Eduskunnan tehtävä on nyt varmistaa, että suomalaisten tarvitsema sote-uudistus saadaan edes seuraavalla hallituskaudella maaliin. On luonnollista että suurin eduskuntaryhmä kutsuu nyt ryhmät koolle. Keskustan Antti Kaikkonen on kutsunutkin ensi viikoksi sotesta kaikki eduskuntapuolueet koolle”, Elovaara sanoo tiedotteessaan.

”Mitä vastaa demareiden varapuheenjohtaja Sanna Marin? Ei käy. En voi uskoa tätä suhtautumista todeksi”, Elovaara jatkaa.

”Oppositio on koko ajan halunnut sotessa parlamentarismia ja yhteistyötä. Missä on se yhteistyöhaluinen Marin, jonka muuten tunnen?” Elovaara ihmettelee.

Oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Uudelle Suomelle eduskunnassa, että oppositio on jo pitkään toivonut Sipilältä parlamentaarista kättä soten suhteen. Andersson toteaa, että on ironista, että tuota yhteistyön kättä tarjotaan nyt, kun hallitus on eronnut.

