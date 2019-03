Antti Rinne tyrmää Sipilän tarjouksen: ”Tuntuu jotenkin oudolta”

Vasemmisto-oppositio ei innostu vt. pääministeri Juha Sipilän ja keskustan aloitteesta kokoontua parlamentaarisesti etsimään yhteisiä suuntaviivoja tulevan vaalikauden sote-uudistukselle. Hallituksen oma yritys kaatui lopullisesti tänään perjantaina ja vei mukanaan historiaan Sipilän hallituksen, joka jatkaa vaaleihin asti toimitusministeristönä.

Hallituspuolueiden riveistä on hämmästelty vastausta, jonka sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin antoi julkisuuteen, kun keskusta oli tarjoutunut kutsumaan neuvottelut koolle. Marinin mukaan ”on selvää, ettei Sipilän johdolla voida kokoontua pohtimaan soten jatkoa”. Lue lisää: Sanna Marinin sote-vastaus ihmetyttää: ”En voi uskoa todeksi”

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kuitenkin antoi samansuuntaisen vastauksen keskustalle eduskunnassa tänään.

”Tässä on koko vaalikauden ajan oppositio tarjonnut [hallitukselle] parlamentaarista valmistelua, ja hallituksen näkökulmasta se on tarkoittanut, että meillä on ollut tällainen seurantaryhmä, joka kuulee jälkeenpäin, mitä on päätetty”, Rinne sanoi.

”Nyt viisi viikkoa ennen eduskuntavaaleja ajatus siitä, että lähdettäisiin tältä pohjalta yhdessä parlamentaarisesti valmistelemaan, tuntuu jotenkin oudolta ratkaisulta. Sdp on tietenkin aina valmis keskustelemaan, mutta kyllä näen parhaana nyt, että käydään vaalit, ja vaalien jälkeen selviää, kuka johtaa valmistelua.”

Rinteen mukaan hallitukseen lähtevien puolueiden on syytä kirjata hallitusohjelmaansa soten peruslinjat, joiden pohjalta käydään kaikkien puolueiden väliset parlamentaariset neuvottelut. Uudistus täytyy valmistella niin, Rinne korosti, että se kestää vaalikauden yli eli suunnitelman toteuttamista jatkaa jälleen uusi hallitus, jos Sipilän hallituksen seuraaja ei ehdi sitä valmiiksi saamaan.

Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson suhtautuu kädenojennukseen kriittisesti.

”Tätä kättähän me olemme pyytäneet ojennettavaksi koko tämän vaalikauden ajan. Oppositio on koko ajan sanonut, että saadaan parempi ratkaisu ja varmemmin sote maaliin, jos tehdään kaikkien puolueiden yhteistyönä sen sijaan, että annetaan yhden puolueen – tässä tapauksessa kokoomuksen – ikään kuin määritellä koko sote-uudistuksen sisältö näillä yksityistämisvaatimuksilla”, Andersson kommentoi eduskunnassa Uudelle Suomelle.

”On aika ironista, että tämä käsi ojennetaan vasta siinä vaiheessa, kun uudistus on kaatunut ja hallitus on omalla hankkeellaan epäonnistunut.”

Hänen mukaansa on kuitenkin valmistelun jatkumisen kannalta tärkeää, että kaikki puolueet kokoontuvat.

”Markkinamallille en näe sijaa tulevassa sote-ratkaisussa. Nimenomaan tämä palveluiden laaja markkinaehtoistaminen on se, joka on aiheuttanut nämä ongelmat niin perustuslain kuin rahoituksen riittävyyden näkökulmasta”, Andersson eritteli Vasemmistoliiton näkemystä.

Maakuntahallinto taas oltaisiin Vasemmistoliitossa valmiita hyväksymään ”sillä ehdolla, että tämä palveluiden yksityistäminen jätetään pois ja rahoituslaki korjataan niin, että maakunnat myöskin saavat riittävästi resursseja huolehtia palveluiden tuotannosta”.

”Joka tapauksessa tarvitaan jotain kuntia suurempia itsehallinnollisia yksiköitä, ja meidän mielestä tämä maakuntahallinto voi olla yksi hyvä lähtökohta”, Andersson sanoo.

Maakuntien valmistelutyön osalta pitää Anderssonin mukaan nyt varmistaa, että rahoitus ei lopu kuin seinään toimitusministeristön aikana.

