Tutkijan arvio Juha Sipilän toimitusministeristöstä: Yhdellä alueella ”tietysti täysin rampa ankka”

Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka arvioi Juha Sipilän (kesk) toimitusministeristön asemaa toteamalla, että sen ”surkuttelu” kannattaa rajoittaa sisäpolitiikkaan.

”Sillä alueella sellainen porukka on tietysti täysin rampa ankka. Mutta EU-politiikassa, kansainvälissä tilanteissa ja turvallisuusasioissa, sotilaallisista kriiseistä puhumattakaan asia on erinomaisen selvä. Maalla on aina hallitus, hallitus, ja hallitus”, hän kirjoittaa blogissaan.

Tarkka korostaa, että toimitusministeristö kantaa kaiken aikaa täyden vastuun kaikista asioista.

”Toimitusministeriön asemassa on sellainenkin piirre, että se luultavasti tukeutuu poliittista hallitusta enemmän virkamiesosaamiseen. Varsinkin kaikkein pahimmissa kuviteltavissa olevissa tilanteissa se ei ole yhtään huono tilanne”, hän kommentoi.

Valtioneuvostosta kerrottiin perjantaina, että toimitusministeristön asemasta ei ole nimenomaisia säännöksiä.

Toimitusministeristön katsotaan voivan hoitaa ”välttämättömät juoksevat rutiiniasiat ja sellaiset kiireelliset asiat, joiden ratkaisua ei voida siirtää uudelle hallitukselle”.

Sen sijaan toimitusministeristö ei enää toteuta hallitusohjelmaa ja sen edellytetään pidättäytyvän ”uusista tai laajakantoisista poliittisista aloitteista, jotka vaikuttaisivat uuden hallituksen toimintamahdollisuuksiin”.

Kolmas seikka, johon toimitusministeristö ei voi ryhtyä, ovat korkeat virkanimitykset.

"200 miljoonaa sellaisten lakien toimeenpanon valmisteluun, joita ei koskaan säädetty, on paljon"

Juha Sipilä pyysi perjantaina presidentiltä hallituksensa eroa ja sai sen, sillä sote-uudistukselta loppui aika kesken.

”Hallitus erosi, kun sote romahti. Vai oliko se niin päin, että hallitus romahti ajat sitten, mutta sote vasta nyt. Vai niinkö, että sote romahti syksyllä, mutta hallitus huomasi sen vasta keväällä. Joka tapauksessa näin ehkä saatiin rokotus maakuntahallinnon mammuttitautia vastaan”, Jukka Tarkka kommentoi.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen puolestaan arvioi, että soten kaatuessa hävisivät eniten haavoittuvimmat ihmiset.

”Heidän asemansa parantaminen oli sidottu maku-soteen, vaikka ei olisi ollut pakko. Esimerkiksi vammaisiin osuu nyt vammaispalvelulain ja itsemääräämisoikeuslain uudistusten kaatuminen sekä hankintalain ongelmat”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Rautiainen puuttuu myös sote-valmistelun kustannuksiin.

”200 miljoonaa sellaisten lakien toimeenpanon valmisteluun, joita ei koskaan säädetty, on paljon. Nyt kaikki pysähtyy. Jos pilotteja ei olisi sidottu valinnanvapauslakiin (vaan olisi luotu kokeilulaki), voitaisiin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kehittämistä jatkaa.”

Soten kaatuessa hävisivät eniten haavoittuvimmat ihmiset, sillä heidän asemansa parantaminen oli sidottu maku-soteen, vaikka ei olisi ollut pakko. Esimerkiksi vammaisiin osuu nyt vammaispalvelulain ja itsemääräämisoikeuslain uudistusten kaatuminen sekä hankintalain ongelmat. — Pauli Rautiainen (@PauliRautiainen) March 8, 2019

200 miljoonaa sellaisten lakien toimeenpanon valmisteluun, joita ei koskaan säädetty, on paljon. Nyt kaikki pysähtyy. Jos pilotteja ei olisi sidottu valinnanvapauslakiin (vaan olisi luotu kokeilulaki), voitaisiin asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kehittämistä jatkaa. — Pauli Rautiainen (@PauliRautiainen) March 8, 2019

Lue lisää:

Sipilän hallituksesta toimitusministeristöön: 3 asiaa, joita se ei saa tehdä

”Sipilä ei osoittanut viimeisenä pääministeripäivänään hyvää johtamista – yritysjohtajan kiukuttelua”

Juha Sipilältä ”raju ratkaisu”: Näin edetään nyt

Sipilän hallituksen uudistus ”ajetaan hallitusti alas” – Valmisteluun käytetty yli 200 milj. €

Sipilän hallituksen uudistus ”ajetaan hallitusti alas” – Valmisteluun käytetty yli 200 milj. €