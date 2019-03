Juha Sipilä myönsi Ylellä: ”Olen valinnanvapauden kannattaja, mutta hallituksen kaatuneessa esityksessä sitä oli hieman liikaa”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) uskoo, että sote-uudistusta voidaan jatkaa seuraavalla vaalikaudella.

”Nyt on aika kaikkien puolueiden kertoa, miten tämä saadaan valmiiksi. Kyllä tämä putkiremontin tarve on ilmeinen. Esimerkiksi vanhusten hoidon puutteet ovat nykyjärjestelmän ongelmia. Itse lähden siitä, että nyt käytetään sitä työtä, mitä on tehty ja saatetaan tämä loppuun. Tästä saadaan varsin nopeasti valmista, kunhan poliittinen yhteisymmärrys löytyy”, Sipilä sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Sipilä myönsi, että hallitus yritti liian suurta uudistusta. Jatkossa hän itse rajoittaisi valinnanvapauden osuutta. Kaatuneessa esityksessä oli hänen mukaansa ”hieman liikaa” valinnanvapautta.

Valinnanvapaudessa on pitkälti ollut kyse keskustan ja kokoomuksen paljon puhutusta ”lehmänkaupasta”, jossa keskustan haaveilema maakuntauudistus ja kokoomuksen hellimä valinnanvapaus kytkettiin sote-uudistukseen. Juuri valinnanvapaus aiheutti lopulta keskeisen ongelman uudistuksen etenemiselle, sillä se kytkeytyi perustuslakivaliokunnan vaatimaan EU-notifikaatioon.

”Yritimme saada liian isoa uudistusta aikaiseksi. Miten itse ole hahmotellut tästä eteenpäin on, että julkinen pohja kuntoon ja siihen päälle vähän vähemmän valinnanvapauden elementtejä. Esimerkiksi asiakassetelit ovat kuitenkin hyviä elementtejä, joita kannattaa ajaa jatkossakin. Olen valinnanvapauden kannattaja, mutta hallituksen kaatuneessa esityksessä sitä oli hieman liikaa.”

Sipilä vertaa sote-uudistusta taloyhtiön putkiremonttiin, jota osa asukkaista haluaa lykätä.

”Jos sitä siirtää eteenpäin, niin se vaikeutuu koko ajan. Oppositio on halunnut siirtää tätä eteenpäin, tällä on ollut valtava vastustus, nyt aika loppui kesken. Itse olen kyllä pettynyt siihen, että se aika, mitä tuolla eduskunnassa oli, ei sitten riittänyt. Kyllä tässä on peiliin katsomisen paikka, pääministeri vastaa siitä, että esitys on sellainen, että se menee eduskunnassa läpi.”

Sipilän mukaan on pohdittava myös politiikan toimintatapoja.

”Varmasti tehtiin kaikkemme ja virkamiehet tekivät kaikkensa ja maakunnissa valmistelijat tekivät kaikkensa. Eduskunnassakin on tehty pitkää päivää. On kuitenkin kysymyksiä, joihin jossain vaiheessa pitää saada vastaus. Kyllä meidän pitää miettiä, onko järjestelmä rikki. Tehdäänkö töitä eduskunnan ohjesäännön mukaisesti?”

Sipilä pyysi perjantaina hallituksensa eroa, kun kävi ilmi, ettei sote-uudistusta saada valmiiksi tällä vaalikaudella. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi hallitukselle eron.

Sipilä korosti lauantaina, että kyseessä oli hänen oma päätöksenä.

”Hallitukset eroavat aina silloin, kun pääministeri eroaa. Ei tässä sen kummempaa nytkään ole tapahtunut. Tämä oli minun päätökseni. Keskustelin tästä Petteri Orpon ja Sampo Terhon kanssa, kyllä he ymmärsivät tämän. Hallitus onnistui neljässä viidestä tavoitteistaan, mutta epäonnistui soten läpiviemisessä. Siksi johtopäätökseni oli, että hallitus eroaa. Poliitikoilta pitää vaatia tuloksia ja aikaansaamista. Tämä on oma päätökseni. Ei tässä pitäisi mitään uutta kenellekään olla. Ole puhunut tulos tai ulos –periaatteesta.”

Sipilän mukaan vaalien läheisyydellä ei ole tekemistä ajoituksen kanssa.

”Ei tässä pitäisi mitään yllättävää olla, eikä ajoitus riipu siitä ovatko vaalit lähellä vai kaukana.”

Lue lisää:

Sipilän hallituksen uudistus ”ajetaan hallitusti alas” – Valmisteluun käytetty yli 200 milj. €

”Sipilä ei osoittanut viimeisenä pääministeripäivänään hyvää johtamista – yritysjohtajan kiukuttelua”

Kansanedustaja: ”Juha Sipilältä härski vaalitemppu – Vastaavaa ei ole ikinä nähty Suomen historiassa”

Juha Sipilän ratkaisu tuli puskista – Kokoomus: ”Ei ollut perusteltua”