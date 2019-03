Professori tyrmää Antti Kaikkosen aikeet: ”Ajatus on täysin kestämätön”

Valtiotieteen professori Kimmo Grönlund ihmettelee keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen esitystä eduskuntaryhmien neuvottelusta hallituksen eron jälkeen.

Kaikkonen kirjoitti blogissaan perjantaina aikovansa kutsua eduskuntaryhmät koolle neuvottelemaan tilanteesta.

”Ylipäätään ajatus, että sotea valmisteltaisiin hallituksen kaatumisen jälkeen vielä ennen vaaleja, on täysin kestämätön. Nyt on käytävä vaalit ensin”, Grönlund kommentoi Twitterissä.

Asian nosti esille viestintätoimisto Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen. Hän huomauttaa, että eduskuntaryhmien suositus suurimman ryhmän ohjausvallasta on selkeästi sidottu eduskuntavaalien jälkeiseen prosessiin.

”Eduskunnan instituutiona pitää ottaa aloitevalta. Nyt luodaan ennakkotapausta, jolla voi olla isoa merkitystä tulevaisuudessa.”

Kaikkonen julkisti ehdotuksensa myöhemmin lauantaina. Sen mukaan hän tulee esittämään eduskuntaryhmille, että nykyinen hallitus jatkaisi toistaiseksi toimitusministeristönä.

”Perustelen tätä eduskuntavaalien läheisyydellä. Arvioni mukaan tässä tilanteessa ei ole edellytyksiä aloittaa hallitusneuvotteluja poliittisen hallituksen muodostamisesta”, Kaikkonen sanoo kutsussaan. Lue lisää: Nyt tuli Antti Kaikkosen etukäteen kuohuttanut esitys: ”Prosessista on konsultoitu oikeuskansleria”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) arvioi lauantaina, että sote-uudistusta voidaan jatkaa seuraavalla vaalikaudella.

”Nyt on aika kaikkien puolueiden kertoa, miten tämä saadaan valmiiksi. Kyllä tämä putkiremontin tarve on ilmeinen. Esimerkiksi vanhusten hoidon puutteet ovat nykyjärjestelmän ongelmia. Itse lähden siitä, että nyt käytetään sitä työtä, mitä on tehty ja saatetaan tämä loppuun. Tästä saadaan varsin nopeasti valmista, kunhan poliittinen yhteisymmärrys löytyy”, Sipilä sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Sipilä myönsi, että hallitus yritti liian suurta uudistusta. Jatkossa hän itse rajoittaisi valinnanvapauden osuutta. Kaatuneessa esityksessä oli hänen mukaansa ”hieman liikaa” valinnanvapautta. Lue tarkemmin: Juha Sipilä myönsi Ylellä: ”Olen valinnanvapauden kannattaja, mutta hallituksen kaatuneessa esityksessä sitä oli hieman liikaa”

