Myös Petteri Orpolta nootti terveysjäteille: ”On nyt hillittävä puheitaan”

Myös valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tyrmää terveysyhtiöiden vaatimukset sote-ulkoistuksia rajoittavien lakien purkamisesta sote-uudistuksen kaaduttua.

”Sote-ulkoistuksia rajoittava laki on pidettävä ehdottomasti voimassa siihen asti kunnes koko maahan on saatu kestävät linjaukset tulevaan. Terveysyritysten on nyt hillittävä puheitaan”, Orpo kommentoi Twitterissä.

Aikaisemmin sunnuntaina perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) arvosteli terveysyhtiöiden vaatimusta kovin sanoin.

”Terveysjättien malttamattomuus rientää vaatimaan lisää bisnesmahdollisuuksia itselleen osoittaa niiltä käsittämättömän huonoa yhteiskunnallisen ilmapiirin lukutaitoa ja tilannetajua. Tekisi mieli sanoa tuota haudoilla tanssimiseksi - valmistellun sote-mallin kuoppa kun hädin tuskin on vasta lapioitu umpeen. Rajoituslain purkamista vaatineilla yrityksillä olisi syytä tarkistaa yhteiskunnalliset kuiskaajansa”, hän sanoi tiedotteessaan. Lue tarkemmin: Annika Saarikko ärähtää terveysjäteille: ”Tekisi mieli sanoa tuota haudoilla tanssimiseksi”

Pihlajalinnan, Mehiläisen ja Terveystalon toimitusjohtajat vaativat lakien kumoamista Helsingin Sanomissa lauantaina. Esimerkiksi Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen sanoo, ettei rajoituksille ole enää perusteita.

”Laki tehtiin sitä varten, että kun maakunnat ottavat vastuun sote-palveluista, väliaikana rajoitetaan kuntien oikeutta päättää asioistaan. Kun malli pantiin vessasta alas, ei rajoituksille ole perusteita.”

Eduskunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen arvioi, että vanhusten ja vammaisten palvelujen ulkoistamispaine monessa kunnassa kasvaa.

Saarikon tavoin Heikkinen osoittaa syyttävällä sormella oppositiota, etenkin sdp:tä.

”Pörriäiset iloitsevat soten kaatumisesta. Vanhusten ja vammaisten palvelujen ulkoistamispaine monessa kunnassa kasvaa. Tätä tahtoi Antti Rinne joukkoineen. Oma rooli kauhan varressa on myös eräällä kokoomusvaikuttajalla, joka kahdessa roolissa on soppaa hämmentänyt”, Heikkinen tviittaa.

