Yle: Vanhus hakattiin kuoliaaksi palvelutalossa – omaisille tuli lasku koko kuukaudelta

76-vuotias nainen pahoinpideltiin kuoliaaksi vanhusten palvelukodissa kuluvan vuoden alussa, Ylen MOT-ohjelma kertoo. Turun poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.

Lietolaisen palvelutalon tapausta tutkivat poliisin lisäksi myös Valvira ja aluehallintovirasto, jotka vastaavat vanhustenhoidon valvonnasta. Pahoinpitely tapahtui yksityisen Pihlajalinnan omistamassa Setälänpihan yksikössä.

Muistisairas Vuokko Kujala oli eksynyt väärään huoneeseen, jossa asunut mies oli Ylen mukaan huolettanut Setälänpihan henkilökuntaa jo pitkään. Häntä pidettiin mahdollisesti vaarallisena muille asukkaille.

Huoneeseensa tulleessaan mies pahoinpiteli Vuokon ja aiheutti tälle kuolettavat vammat. Tilannetta ei nähnyt kukaan, mutta lääkärin mukaan vammat sopivat pahoinpitelyyn.

Vuokko Kujala ei herännyt enää, vaan kuoli myöhemmin sairaalassa.

MOT:n mukaan sekä Pihlajalinnan Setälänpihan yksikön johto että molempien vanhusten sijoituksista palvelutaloon vastannut Turun kaupunki tiesivät miehen aggressiivisuudesta.

”Olemme Pihlajalinnassa itsekin äärimmäisen järkyttyneitä ja pahoillamme tapahtuneesta”, Pihlajalinnan Varsinais-Suomen aluejohtaja Paula Arvilommi sanoo Ylelle.

”Suhtaudumme tähän äärimmäisellä vakavuudella. Koko konsernin johto on tietoinen tapauksesta. Jos on tekijöitä, joita voi muuttaa, että tällaista ei pääsisi tapahtumaan jatkossa, niin totta kai me muutamme ne asiat”, Arvilommi jatkaa.

”Avohoidoksi luokiteltavaan tehostettuun palveluasumiseen ei ole missään nimessä asianmukaista sijoittaa asiakasta, jonka hoidollinen tilanne ei ole stabiili ja jonka voidaan olettaa aiheuttavan uhkaa muille asukkaille ja/tai henkilökunnalle”, toteaa puolestaan AVI:n edustaja.

Vuokko Kujalan pojalle Veikko Kujalalle lähetettiin tammikuun lopussa lasku koko kuukauden maksusta. Hän sai kuitenkin sovittua, että olosuhteiden vuoksi maksu peritään vain todellisilta hoitopäiviltä.

