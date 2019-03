Keskustan lehti sanoo sen suoraan: Sipilän temppu ”vapautti keskustan vaalikentille”

Keskustaväki iloitsee täysin avoimesti hallituksen kaatumisesta ja Juha Sipilän (kesk) poliittisesta taidosta. Oppositiopuolue sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman nosti Yleisradion Ykkösaamussa esiin keskustan pää-äänenkannattajan Suomenmaan riemun keskustan vaalityön saamasta nosteesta.

Lindtman kuvaa hallituksen eroa ”visuaaliseksi”.

”Hallitus jatkaa [kuitenkin] toimitusministeristönä ja tosiasiassahan Sipilä tällä tavalla pitää pääministerin paikkansa – menee vaaleihin toimitusministeristön pääministerinä mutta vähän kevyemmällä taakalla”, Lindtman sanoi Ylen lähetyksessä.

LUE MYÖS: Juha Sipilän menettely perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi? ”Siihen tarvitaan 10 kansanedustajaa”

Hän huomautti, että ”laatulehti Suomenmaa, eli keskustan pää-äänenkannattaja tänään aamulla jo itse asiassa kertoi, että mistä on kupletin juonessa kysymys”.

”Täällä [lehdessä] kehutaan Juha Sipilän politiikanteon taitoa ja peliliikkeitä ja sitten täällä todetaan, että nyt ovat keskustalaiset vapaita miehiä vaalikentillä – he voivat ottaa kunnian hallituksen saavutuksista mutta pääsivät irti tästä epäonnistuneesta markkina-sotesta. Eli kyllähän keskustan omakin lehti on kertonut poikkeuksellisen avoimesti mistä tässä on kyse: poliittisesta peliliikkeestä. Ja kun sitä tehtiin, ei huolta painanut esimerkiksi siitä, että pitääkö ottaa kantaa vaikkapa tällä viikolla käynnistyvän brexitin kohtaloon tai rajoituslakeihin”, Lindtman ryöpytti Sipilän temppua.

Suomenmaa iloitsee käänteestä useassa jutussaan. Lehden mukaan ”Sipilän ratkaisu muutti vaalikenttien ilmapiiriä kertaheitolla, ja keskusta on taas pelissä mukana”.

Lehden mukaan Sipilä esitti ratkaisullaan politiikan tekemisen taitoa, ja ”het­ken höl­mis­tyk­sen jäl­keen kes­kus­ta­vä­en mie­li­a­lat nou­si­vat kat­toon”.

Toisen Suomenmaan otsikon mukaan ”soten kaatuminen vapautti keskustan vaalikentille”.

”Tä­män po­liit­ti­nen mer­ki­tys on se, et­tä kes­kus­ta­vä­el­lä on ryh­ti suo­rem­pa­na, hel­pom­pi hen­git­tää ja yl­lä toi­von liek­ki”, kehui myös per­jan­tai­na eron­neen hal­li­tuk­sen per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko Suomenmaan mukaan.

Lehden mukaan myös keskustan kenttäväen palaute Sipilän ratkaisusta on positiivista.

”Ih­mi­set ym­mär­tä­vät Si­pi­län rat­kai­sun ja pi­tä­vät sitä suo­ra­sel­käi­se­nä”, Suomenmaa kuvaa.

LUE MYÖS:

”Pääministerin eronpyyntö vain muutamaa viikkoa ennen eduskuntavaaleja on nykyisen perustuslain valossa hyvin arveluttava”

Juha Sipilältä ”raju ratkaisu”: Näin edetään nyt

Kansanedustaja: ”Juha Sipilältä härski vaalitemppu – Vastaavaa ei ole ikinä nähty Suomen historiassa”