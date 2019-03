Nyt heräsi ihmetys kokoomuksen sote-kannasta – Valinnanvapaus on kysymysmerkki

Kokoomuslaisten tuoreet sote-kannanotot herättävät kysymyksen siitä, mikä puolueen sote-linja oikein on. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi aiemmin tänään STT:n mukaan, että kokoomus ei esittele omaa sote-malliaan ennen eduskuntavaaleja.

Juha Sipilä (kesk) kaatoi hallituksensa perjantaina, sillä sote-uudistusta ei ehditty saada valmiiksi.

Kokoomuksen Jokinen kuitenkin sanoo nyt Twitterissä, että kokoomus ”esittelee linjansa soten uudistamiseen lähiaikoina”.

Kokoomuksen tiedotuksesta tarkennetaan, että tämä tapahtuu ennen huhtikuun eduskuntavaaleja.

Esimerkiksi MTV uutisoi Jokisen ”korjaavan sanomisiaan”.

Uusi Suomi haastatteli kansanedustaja Mia Laihoa, joka johtaa kokoomuksen hyvinvointipolitiikan verkostoa. Tähän verkostoon kuuluu kolme vaikuttajaryhmää, joista yksi on sote-uudistuksen toimeenpanon vaikuttajaryhmä.

LUE MYÖS: Petteri Orpolta nootti terveysjäteille: ”On nyt hillittävä puheitaan”

Laiho sanoo, että kokoomus katsoo nyt tilannetta ja arvioi sen perusteellisesti.

”Missä ollaan, mitä on tehty ja mihin suuntaan on järkevä lähteä. Mitään hätiköityjä, nopeita ratkaisuja ei ole syytä tehdä”, Laiho sanoo.

Mitä tuo tarkoittaa?

”Se, että nyt yhtäkkiä meillä olisi joku malli antaa, niin ei sellaista ole. Ei meillä ole valmiina mitään uutta sote-mallia.”

Tarkoittaako tämä sitä, että vanhat paperit eivät ole enää voimassa? Esimerkiksi niillä pohjilla, joilla lähdettiin viime vaaleihin, niin ne eivät nyt kelpaa?

”Minkälainen sote-malli tulee, se riippuu hallituspohjasta.”

Mutta puolueet yleensä ennen vaaleja esittelevät erilaisia tavoitteita, joista ne vaalien jälkeen lähtevät neuvottelemaan.

”Kokoomuksella on edelleen sellaisia tavoitteita, jotka liittyvät asiakkaan tarpeiden kuulemiseen ja palveluihin hakeutumisen suhteen. Haluamme, että palveluiden käyttäjä on keskiössä ja lähdetään palvelun käyttäjien tarpeista tätä palvelua rakentamaan, mikä se sitten tulee olemaankaan. Ne vanhat mallit eivät tule olemaan se meidän malli. Me arvioidaan nyt uudestaan tilanne, missä mennään, mitä me haluamme uutta tuoda. Mutta lähtökohtana on se, että lähdetään palvelun tarvitsijan tarpeista, ja minkälaisella rakenteella se palvelee parhaiten sitä käyttäjää ja hoitoketjuja.”

Kokoomuksen sote-tavoitteista tunnetuin on valinnanvapautta koskeva tavoite. Sanot, että viime vaalien tavoitteilla ei voida enää mennä ja uusiakaan ei ole. Nyt iso kysymysmerkki on: Kannattaako kokoomus enää valinnanvapautta?

”Varmasti tullaan jonkinlaisia linjauksia tekemään ennen vaaleja, että ihmiset tietää, mihin suuntaan halutaan kehittää palveluita. Vaalien jälkeen hallitusneuvottelut ratkaisevat, minkälaisella mallilla mennään. Mutta me halutaan, että ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaista palvelua he saavat ja mistä sitä voivat hakea.”

LUE MYÖS: Juha Sipilä myönsi Ylellä: ”Olen valinnanvapauden kannattaja, mutta hallituksen kaatuneessa esityksessä sitä oli hieman liikaa”

Tarkoittaako se sitä, että tällä hetkellä kokoomuksella ei ole kantaa valinnanvapauteen?

”Minun näkökulmani on, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen tiettyjen raamien puitteissa, mistä hän palvelunsa hankkii. Meillä on palvelusetelimalli, joissa on myöskin yrityksiä, joista voi hakea palvelua ja ihminen voi itse katsoa, mikä palvelu hänen tarpeisiinsa parhaiten sopii. Esimerkiksi jos ajatellaan vanhusten hoivaa, mikä on hoivayksikkö, mikä niistä kaikista hoivayksiköistä, joita on tarjolla, olisi hänelle soveltuvin. Kyllä sellaista halutaan jatkossakin, että on siihen mahdollisuus.”

Sanoit, että tämä on oma kantasi. Mikä on puolueen kanta valinnanvapauteen?

”Sitä sinun pitää kysyä puheenjohtajalta tai ryhmänjohtajalta.”

Juha Sipilän (kesk) perjantaina kaatuneen hallituksen ajaman sote-uudistuksen valinnanvapaus koostui kolmesta elementistä: suoran valinnan palveluista eli sote-keskuksista, asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista.

Palveluseteli- tai asiakassetelimallin kannattaminen ei siinä mielessä ole radikaalia, että sitä kannattavat jopa vihreät ja sosialidemokraatit. Entä suoran valinnan palvelut, eli kaatuneessa mallissa sote-keskukset, tai terveyskeskukset. Pitäisikö niitä saada nykyistä laajemmin valita?

”Nämä ovat varmasti niitä linjoja, mistä käydään keskustelu, millä tavalla se tuleva malli tulee rakentumaan. Se malli, mikä oli olemassa, niin se on nyt haudattu, kuopattu ja haudattu”, Laiho sanoo.

Laihon mielestä vaalien alla kuuluu tehdä linjauksia siitä, mihin suuntaan sosiaali- ja terveyspalveluita viedään. Laihon mielestä nyt ei pidä lukkiutua tiettyihin asetelmiin, jotka hankaloittavat jatkotyötä.

LUE MYÖS:

Aki Lindén: ”Tein 829 päivää työtä soten kaatamiseksi”

Näkökulma: Terveysjätit haistoivat iskun paikan sote-hämmingissä