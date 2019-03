Yli 1200 suomalaista tiedeyhteisön jäsentä tukee lasten ja nuorten ilmastolakkoja

1228 suomalaisen tutkimusyhteisön jäsentä on allekirjoittanut tukikirjeen ilmastolakkoileville lapsille ja nuorille.

"Me allekirjoittaneet akateemisen yhteisön jäsenet haluamme osoittaa tukemme ilmaston puolesta lakkoileville koululaisille ja kaikille heille, jotka ottavat kantaa planeettamme tulevaisuuden puolesta", tukikirjeessä kerrotaan.

Kirjeessä kannetaan huolta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmiskunnan tulevaisuuteen.

"Erityisesti nuorisolla on oikeus olla vihoissaan tulevaisuudesta, jonka olemme heille jättämässä, jos uhan suuruuteen verrannollista kiireellistä muutosta ei saada aikaiseksi. Rohkaistumme siitä, että lapset saavat äänensä kuuluviin", kirjeessä todetaan.

Ilmastolakkojen katalysaattori on ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka on innoittanut esimerkillään koululaisia ilmastolakkoihin useissa maissa. Ilmastolakkojen aikana lapset eivät mene kouluun, mikä on huolestuttanut joitakin aikuisia.

"Jos joku ajattelee, että meidän pitäisi olla koulussa, ehdotan, että otatte paikkamme kadulla", Thunberg sanoi EU-vaikuttajille STT:n mukaan.

Nuoret ovat jättäneet opintojaan väliin osoittaakseen mieltä ilmastotoimien puolesta myös Suomessa.