Sanasota syttyi Vesterbackan Tallinna-tunnelista: ”Onhan noita verorahoja kiva käyttää” – ”Uudenvuodenlupauskin on velvoittavampi”

Peter Vesterbackan Tallinna-tunnelihankkeen julkistus 15 miljardin euron kiinalaisrahoituksesta oli pelkkä tarkkaan ajoitettu mediatemppu, syyttää kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri, Uudenmaan maakuntavaltuutettu Otto Meri (kok).

Vesterbackan luotsaama FinEst Bay Area Development -hankeyhtiö kertoi viime perjantaina tehneensä 15 miljardin euron aiesopimuksen Tallinna-tunnelin rahoituksesta kiinalaisen Touchstone Capital Partners (TCP) -sijoitusyhtiön kanssa.

”Kaikille sopimusoikeutta ja liikejuridiikkaa edes hieman ymmärtäville oli toki selvää, että uudenvuodenlupaus liikunnan lisäämisestä on oikeudelliselta velvoittavuudeltaan tällaista aiesopimusta vahvempi”, Meri tylyttää Puheenvuoron blogissaan.

Tarkkaan ajoitetulla mediatempulla Meri viittaa maanantaina pidettyyn Uudenmaan maakuntavaltuuston kokoukseen. Kokouksessa päätettiin linjauksista, jotka määräisivät, mihin Tallinna-tunneli Suomen päässä tulee.

FinEst Bay Area Development -yhtiö on ajanut Tallinna-tunnelin päätyvän Espoon Otaniemeen ja Keilaniemeen, kun taas Suomen ja Helsingin sekä Viron ja Tallinnan viranomaisista koostuvassa hankkeessa tunneli päätyisi Helsinkiin. Nyt lausuntokierrokselle lähti maakuntakaava, jossa Tallinna-tunnelin pää on Helsingissä.

”Helsingin keskustan ja Pasilan läpi kulkeva linjaus oli ehdottomasti ainut oikea ratkaisu”, Meri sanoo.

”Käyttäjiä on järkevä ohjata sinne, josta heidän on kaikista kätevintä jatkaa matkaa. Helsingin kautta kuormitus jakaantuu tasaisemmin eri välineisiin ja ilmansuuntiin. Helsingin kyky jakaa käyttäjiä on ylivertainen Espoon Keilaniemeen verrattuna. Tätä ei ole mahdollista kiistää”, hän jatkaa.

Vesterbacka vastaa Merelle Twitterissä, että Tallinna-tunnelissa ”ei tehdä ratkaisua nykytilaan, vaan katsotaan mihin metropolialue kehittymässä”.

”Kasvu tulee olemaan jatkossa paljon nopeampaa ja se kanavoituu useampaan keskukseen. Ei rautatieasema ole ainoa keskittymä”, Vesterbacka toteaa.

Samalla Vesterbacka vakuuttaa, että tuoreesta maakuntavaltuuston linjauksesta huolimatta FinEst Bay Area ei ole ”laittamassa pillejä pussiin”.

”Mutta onhan se ihme juttu että Helsinki ajaa omaa julkista hanketta kuin käärmettä pyssyyn. Mutta onhan noita verorahoja kiva käyttää”, Vesterbacka toteaa tviitissä.

LISÄÄ AIHEESTA:

Takaisku Peter Vesterbackalle – Tallinna-tunnelin kaava nytkähti

Keskusta linjasi: Tallinna-tunneli rahoitettava yksityisellä rahalla – Valtion rahat käännettävä ”alemman asteen tiestöön”

Eduskunnasta yllättävä nyökkäys Vesterbackan jättihankkeelle: ”Vähintään tutkimisen arvoista – hintalappu massiivinen”

Vesterbacka paljasti jo: Helsinki-Tallinna-junalippu 50 €