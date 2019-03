Sipilän ministerit vedettiin nyt tiukempaan liekaan – Brexit voi koetella uutta järjestelyä

Epäselvä brexit-ratkaisu voi panna Juha Sipilän (kesk) toimitusministeristön nyt tilanteeseen, jossa se joutuu totuttelemaan aiempaa vähäisempään valtaan, katsovat vihreiden ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat tiistaina koolla selvittämässä, voiko perjantaina eronnut Sipilän hallitus jatkaa toimitusministeristönä vai ryhdytäänkö vielä ennen eduskuntavaaleja muodostamaan uutta hallitusta.

”Koska eduskuntavaalit ovat lähellä ja aikaa poliittisen hallituksen muodostamiseen on hyvin vähän, eduskuntaryhmät toteavat tilanteen, jossa nykyinen hallitus jatkaa toimitusministeristönä”, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen luki yhteisen johtopäätöksen.

Vihreiden Krista Mikkonen ja vasemmiston Aino-Kaisa Pekonen pitävät tärkeänä, että uusiin poliittisiin ratkaisuihin on nyt haettava laaja yhteisymmärrys eri puolueilta.

”Eli ei enää riitä, että keskusta, kokoomus ja siniset tekevät ratkaisuja, vaan tarvitaan laajempi yhteisymmärrys”, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekonen.

”Nyt meillä on hiljainen hallitus, jolla ei enää ole valtaa. Tämä on tärkeää, koska minusta vähän tuntuu, että osa hallituspuolueista ja keskusta varsinkin kuvitteli, että tehdään tällainen näyttävä ero ja sitten jatketaan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta tässä meni hallitukselta myöskin valta”, katsoo puolestaan vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mikkonen.

Myös Pekonen arvostelee Sipilää perjantain eroratkaisusta ja pitää sitä laskelmoituna.

”Tässä oli tiedossa, että aikaa vaaleihin on hyvin vähän, eikä ole enää mahdollisuutta aloittaa poliittisia hallitusneuvotteluita. Hän [Sipilä] varmasti pystyi myöskin laskelmoimaan tämän tilanteen niin, että hän pystyy kuitenkin jatkamaan toimitusministeristön pääministerinä ja ikään kuin pitämään valtaa vaaleihin asti ja niiden ylikin, kunnes uusi poliittinen johto on valittu”, Pekonen katsoo.

Poliittisen vallan puute voisi Mikkosen ja Pekosen mukaan tulla esille yllättävissä tilanteissa, joissa tarvittaisiin uusia poliittisia ratkaisuja. Jatkossa toimitusministeristö ei voisi ratkoa niitä itse kuten hallitus, vaan koolle olisi kutsuttava puolueiden ryhmänjohtajat tai EU-asioissa, kuten brexit on, eduskunnan suuri valiokunta.

Käytännössä eduskunta siis otti pääministeri Sipilän ja muut toimitusministeristön ministerit nyt kireämpään liekaan.

”Pääministerillä ei enää ole sillä tavalla valtaa, koska meillä on toimitusministeristö eikä poliittista hallitusta”, Mikkonen sanoo.

Uuden tilanteen myöntää myös sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo. Hän selventää, että jos aiemmin EU-kantoja on muodostettu hallituksessa ja niitä on tuotu suuren valiokunnan käsittelyyn, niin järjestys on päinvastainen.

”Nyt ministeri joka tulee valiokuntaan, ei voi tuoda esitystä uudeksi kannaksi, vaan valiokunnan on jatkossa päätettävä kanta ja evästettävä ministeri kokoukseen”, Elo myöntää.

”Tässä mielessä eduskunnalla ja suurella valiokunnalla on suurempi toimivalta”, hän jatkaa.

