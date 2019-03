Poliitikkopörssi: Petteri Orpolle tyly tulos – Nuori ministeri heittämällä ohi

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kiusallinen tilanne Alma-kyselyn poliitikkopörssissä on nyt entistäkin kiusallisempi. Niin perussuomalaisten Jussi Halla-aho, kokoomuksen Antti Häkkänen kuin sdp:n Sanna Marinkin ovat sen sijaan kasvattaneet selvästi suosiotaan.

Alma Median kannatuskyselyn yhteydessä kysyttiin jälleen helmikuussa, kenelle kansalaiset olisivat valmiita antamaan lisää valtaa. Jo aiemmissa poliitikkopörsseissä kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen on hengittänyt puoluejohtajan niskaan, mutta nyt hän ohitti Orpon kirkkaasti. Katso poliitikkopörssi grafiikkana alempaa jutusta.

Häkkänen on nyt kokoomuksen suosituin poliitikko: 25 prosenttia vastaajista olisi valmiita antamaan hänelle lisää valtaa. Häkkänen nousi kerralla poliitikkojen listan sijalle neljä, kun hän edellisessä kyselyssä marraskuussa oli kahdeksantena Orpon takana.

Orpon edellä kyselyssä on myös toinen kokoomuslainen: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Mittauksen kärkikolmikko – tasavallan presidentti Sauli Niinistö, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson – on ennallaan, eikä heidän luvuissaan ole tapahtunut suuria muutoksia.

(Juttu jatkuu garfiikan jälkeen.)

”Nouseva tähti”

Antti Häkkänen nousi kokoomuksen varapuheenjohtajaksi kesän 2016 puoluekokouksessa suurimmalla äänimäärällä. Samassa yhteydessä Petteri Orpo syrjäytti Alexander Stubbin kokoomuksen johdossa.

Häkkästä on jo vuosia kuvailtu kokoomuksen ”nousevaksi tähdeksi”. Oikeusministeriksi tuolloin 32-vuotias Häkkänen nousi vuonna 2017.

Poliitikkopörssissä vielä Häkkästäkin kovempi nousija on perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, jonka suosio on noussut edellisestä mittauksesta peräti kuusi prosenttiyksikköä. Nyt myös Halla-aho ohitti Orpon.

Perussuomalaisten kannatus on eri gallupeissa noussut tasaisesti loppuvuodesta 2018 alkaen. Keskustelu Oulun epäillyistä seksuaalirikoksista leimahti juuri joulukuussa.

Häkkänen puolestaan on oikeusministerinä ajanut kovempia rangaistuksia seksuaalirikoksista.

Sanna Marin ampaisi

Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen lukemat poliitikkopörssissä ovat säilyneet marraskuusta täysin ennallaan huolimatta siitä, että näiden kahden mittauksen välissä Rinne oli pitkällä sairauslomalla. Suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja Rinne joutui sairaalaan joulun pyhien aikaan lomamatkallaan. Rinne sai Espanjan-matkallaan sydäninfarktin, joka jäi hoitovirheen vuoksi hoitamatta. Pallolaajennusleikkaus Rinteelle tehtiin vasta muutamaa viikkoa myöhemmin Suomessa.

Rinteen kahden kuukauden sairausloman aikana hänen sijaisenaan toimi sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin. Hän on Halla-ahon ja Häkkäsen ohella poliitikkopörssin kovimpia nousijoita. Marinille lisää valtaa antaisi nyt 18 prosenttia, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin marraskuussa. Marin yltää listalla nyt tasoihin Petteri Orpon kanssa.

Sdp:ssä hoidettiin Rinteen poissaolo yleisesti ottaen hyvin: vaikka Marin tuurasi Rinnettä esimerkiksi vaalitenteissä, puolueessa myös jaettiin vastuuta.

Kokoomus rämpii

Gallupeissa kärkipaikkaa jo pitkään pitänyt sdp on repäissyt entistäkin suuremman kaulan toisena olevaan kokoomukseen. Ylen gallupissa kokoomus sai vain 16,2 prosentin kannatuksen, mikä on alhaisin luku Orpon kaudella.

Kuluvan vuoden aikana kokoomuksen kannatus on laskenut tasaisesti. Kannatuksen lasku on liitetty ennen kaikkea vanhusten hoidosta leimahtaneeseen keskusteluun. Siinä kokoomus ainoana vastusti hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin. Kokoomuksen sote-uudistuksessa ajama valinnanvapaus on myös ollut kritiikin kohteena.

Juha Sipilä (kesk) päätti perjantaina kaataa hallituksensa, koska sote-uudistus ei onnistunut. Poliitikkopörssissä Sipilä jatkaa edelleen noin 17 prosentin suosiolla. Keskustan kannatus on ollut syöksykierteessä jo hyvän aikaa, ja Ylen gallupissa puolue sai 14,1 prosentin kannatuksen.

Keskusta ja kokoomus ovat kuitenkin ”vapautuneet” vaalikamppailuihin nyt soten kaaduttua ja hallituksen erottua. Jos puolueiden tilanteita katsotaan poliitikkopörssin valossa puoluejohtajien kautta, Sipilän hallituksessa olleilla puolueilla riittääkin tehtävää.

