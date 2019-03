Pekka Haavisto varoittaa: ”Yksityiset terveysfirmat näkevät jo haaskan”

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto varoittaa purkamasta kuntien sote-ulkoistuksia koskevia rajoituslakeja. Haaviston mukaan tilanne sote-kentällä pitää rauhoittaa.

”Yksityiset terveysfirmat näkevät jo haaskan, ja kritisoivat aikaisemmin säädettyä rajoituslakia, jolla pyrittiin pitämään sote ja sen alueet kasassa, kunnes uudistus toteutuu”, Haavisto sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yksityisillä toimijoilla on sote-palveluissa rooli jatkossakin, ”mutta päätöksentekopöytään niillä ei ole asiaa”.

Yksityiset terveysyritykset ovat hallituksen sote-uudistuksen kaaduttua vaatineet rajoituslakien purkamista, ja Kuntalehden mukaan haluja tähän löytyy joistain kunnistakin.

Kuntaliitto vastustaa rajoituslakien purkua. Vihreiden Haaviston lisäksi myös sdp otti tänään sote-malliaan julkistaessaan kantaa asiaan todeten, että rajoituslait pysyvät voimassa seuraavalle hallituskaudelle.

Haaviston mukaan vihreät ei esitteli nyt uutta sote-mallia, toisin kuin monet muut puolueet. Hänen mukaansa vihreiden linja on ollut jo pitkään sama.

”Vaalien jälkeen on ryhdyttävä toteuttamaan laajapohjaisesti uudistusta, joka asettaa ihmiset keskiöön. Tämä tehdään keskittymällä siirtämään vain perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuu kuntia suuremmille toimijoille”, Haavisto kirjoittaa puolueen sivuilla.

Hänen mukaansa vihreillä on viisi perusperiaatetta uudistuksen pohjaksi. Ne ovat seuraavat:

1. Siirretään ensi vaiheessa sote-alueille tai maakunnille vain sosiaali- ja terveyspalvelut. Ei tehdä aluehallinnon uudistusta ennen kuin sote-palveluiden osalta uudistus on maalissa.

2. Vastuu sote-palveluiden kokonaisuudesta pidetään julkisella järjestäjällä. Yksityiset ja kolmannen sektorin sote-toimijat pysyvät roolissaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon täydentäjinä. Sote-alueet voivat itse päättää, missä määrin haluavat valinnanvapautta lisätä nykyisellä pohjalla eli esimerkiksi palveluseteleillä.

3. Edetä voidaan jo valmistellun maakuntarakenteen pohjalta eli 18 sote-maakunnalla. Mahdollista on myös rakentaa malli tätä suurempien sote-alueiden (9–12 kpl) pohjalle. Ei tehdä alueiden nimestä arvovaltakiistaa, vaan hoidetaan uudistus maaliin.

4. Sote-alueille tulee niiden määrästä riippumatta olla suorilla vaaleilla valittu valtuusto ja verotusoikeus. Verotusoikeuden lisäksi tarvitaan maakuntien valtionrahoitusjärjestelmä.

5. Metropolialueella on omat haasteensa, ja ne on otettava uudessa sote-mallissa huomioon. Kuntien kuuleminen on tässä tärkeää.

